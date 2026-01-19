Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Màu nước tiểu cảnh báo thận đang gặp vấn đề

Thiên Lan
19/01/2026 12:03 GMT+7

Bạn có biết màu sắc nước tiểu có thể cung cấp những tín hiệu quan trọng về sức khỏe thận?

Ở người khỏe mạnh, thận lọc chất thải khỏi máu và tạo ra nước tiểu có màu vàng nhạt đến hổ phách nhờ sắc tố urochrome. Khi màu sắc này thay đổi kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang bị căng thẳng hoặc gặp vấn đề.

Thận khỏe mạnh giúp cân bằng nước và loại bỏ chất thải hiệu quả. Chế độ ăn và mức độ hydrat hóa có thể làm nước tiểu đậm hoặc nhạt hơn trong thời gian ngắn. Thông thường, nước tiểu có màu trong hoặc vàng nhạt. Nếu uống không đủ nước thì nước tiểu sẽ có màu vàng đậm. 

Tuy nhiên, nếu thấy màu sắc nước tiểu bất thường kéo dài, đặc biệt khi kèm theo triệu chứng khác, thì không nên xem nhẹ. Sau đây, các chuyên gia tại Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ sẽ chỉ rõ màu sắc nước tiểu thế nào là dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề, theo National Kidney Foundation.

- Ảnh 1.

Màu sắc nước tiểu thay đổi cảnh báo dấu hiệu bệnh lý về thận

ẢNH MINH HỌA: AI

Nước tiểu màu nâu sẫm hoặc màu trà

Đây là một trong những dấu hiệu đáng lo ngại. Màu sắc này có thể cho thấy sự tích tụ chất thải hoặc sự hiện diện của máu khi thận không lọc hiệu quả. Nếu nước tiểu vẫn sẫm màu dù đã uống đủ nước, có màu giống cola, kèm mệt mỏi hoặc phù nề, nên đi khám sớm.

Nước tiểu màu đỏ hoặc hồng

 Màu sắc này thường là dấu hiệu của tiểu ra máu. Một số thực phẩm như củ dền có thể khiến nước tiểu có màu hồng, nhưng nếu màu này kéo dài quá 24 - 48 tiếng, đặc biệt kèm đau lưng, đau hông, sốt hoặc tiểu nhiều lần, cần đi khám ngay. Máu trong nước tiểu có thể liên quan đến sỏi thận, viêm nhiễm hoặc tổn thương các đơn vị lọc của thận.

Nước tiểu có bọt hoặc đục

Nếu thấy dấu hiệu này nhất là khi phải xả nước nhiều lần mới tan, có thể là dấu hiệu protein niệu. Đây là tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu do các bộ lọc thận suy yếu và thường là dấu hiệu sớm của bệnh thận mạn tính.

Nước tiểu vàng sẫm kéo dài

Màu này thường do mất nước, nhưng nếu không cải thiện sau khi uống đủ nước, có thể thận đang gặp khó khăn trong việc duy trì cân bằng chất lỏng, làm tăng nguy cơ sỏi thận và tổn thương lâu dài.

Cần tìm kiếm chăm sóc y tế sớm nếu nước tiểu sẫm màu, có máu kèm đau hoặc sốt, có bọt kéo dài, phù nề. Bệnh thận thường tiến triển âm thầm, vì vậy theo dõi màu nước tiểu có thể giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, theo tờ Times Of India.

Khám phá thêm chủ đề

Nước tiểu màu nước tiểu thận sỏi thận suy thận
