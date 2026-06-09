Ngứa da dai dẳng ở người lớn tuổi: Đừng vội đổ lỗi cho gan, thận

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho hay: “Không nên cho rằng cứ bị ngứa là do gan yếu hay thận yếu. Thực tế, ngứa có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó người bệnh nên đi khám để xác định đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp”.

Mọi người không nên cho rằng cứ bị ngứa là do gan yếu hay thận yếu ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Cẩn trọng nhưng đừng vội hoang mang khi ngứa da

Theo bác sĩ Dung, trong điều trị ngứa da mạn tính ở người lớn tuổi, hướng tiếp cận đúng là tìm nguyên nhân trước.

Nếu ngứa chủ yếu do khô da, người bệnh cần phục hồi hàng rào bảo vệ da bằng những việc cơ bản: Tắm nước ấm, tránh nước quá nóng, không chà xát mạnh, chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và thoa dưỡng ẩm đều đặn, đặc biệt sau khi tắm.

Nếu có viêm da, nhiễm nấm, nhiễm khuẩn, dị ứng hoặc bệnh lý toàn thân, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị phù hợp. Một số trường hợp ngứa kéo dài có thể cần xét nghiệm máu hoặc các kiểm tra khác tùy bệnh cảnh. Người bệnh không nên tự yêu cầu xét nghiệm rời rạc, cũng không nên bỏ qua thăm khám lâm sàng vì tổn thương da và triệu chứng toàn thân thường là manh mối quan trọng.

Bác sĩ Dung cho biết, theo y học cổ truyền, ngứa có thể liên quan đến các yếu tố như phong, thấp, nhiệt, huyết hư, âm hư hoặc rối loạn chức năng tạng phủ, tùy từng trường hợp. Khi thăm khám, bác sĩ không chỉ đánh giá triệu chứng ngứa mà còn xem xét tình trạng da (khô, rỉ dịch, nóng rát), vị trí và thời điểm xuất hiện, cùng các yếu tố như giấc ngủ, ăn uống, đại tiểu tiện, mạch, lưỡi và bệnh nền. Từ đó, phương pháp điều trị sẽ được cá thể hóa theo từng thể bệnh.

Bác sĩ hướng dẫn cách chăm da và phòng bệnh về da ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Làm gì để bảo vệ sức khỏe da khi lớn tuổi?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho hay làn da của người lớn tuổi vốn đã bị lão hóa, mỏng hơn, giảm khả năng tự sửa chữa ADN và suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên. Khi tiếp xúc liên tục với tia cực tím (UV) cường độ cao, các tổn thương tế bào tích tụ qua nhiều thập kỷ sẽ nhanh chóng bùng phát thành ác tính. Từ đó, bác sĩ đưa ra một số lời khuyên sau:

Chủ động bảo vệ và phòng ngừa: Chống nắng nghiêm ngặt, hạn chế ra ngoài từ 10 - 16 giờ; sử dụng kem chống nắng SPF 30+ kết hợp mũ, kính và quần áo chống tia UV. Đồng thời, nên dưỡng ẩm da hằng ngày, uống đủ nước và tránh tắm nước quá nóng để hạn chế khô da.

Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường: Đi khám da liễu ngay nếu thấy nốt ruồi có hình dáng méo mó bất đối xứng, bờ viền nham nhở, màu sắc loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, kích thước to hơn đầu tẩy bút chì hoặc đột ngột sưng ngứa, rỉ máu. Chỉ cần có một trong các dấu hiệu này, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Cảnh giác với các vết loét lâu lành: Các vết loét, trợt da hay nốt sần bong vảy kéo dài nhiều tháng không lành, dù không đau hay ngứa, cũng cần được kiểm tra sớm. Người dân không nên tự ý đắp lá hoặc bôi thuốc chứa corticoid vì có thể làm bệnh nặng hơn và bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị hiệu quả.