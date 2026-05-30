Ngứa mắt đừng vội dụi: Chuyên gia cảnh báo những nguy cơ ít người ngờ tới

Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo thói quen dụi mắt thường xuyên có thể gây tổn thương mắt, thậm chí ảnh hưởng thị lực nếu kéo dài. Ông Taylor Starnes, bác sĩ nhãn khoa và bà Neelam Patadia, chuyên gia đo thị lực tại Mỹ đã chia sẻ về vấn đề này, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Nguyên nhân thường gặp nhất là viêm kết mạc dị ứng. Tình trạng này xảy ra khi mắt tiếp xúc với các tác nhân như phấn hoa, bụi hoặc môi trường ô nhiễm. Mắt dễ đỏ, sưng, ngứa và xuất hiện cảm giác khó chịu ở mí mắt.

Ngoài dị ứng, khô mắt và viêm bờ mi cũng khiến mắt có cảm giác cộm như có dị vật bên trong.

Da vùng mí mắt rất mỏng nên dễ kích ứng bởi môi trường hoặc kính áp tròng. Khi khó chịu kéo dài, phản xạ dụi mắt xuất hiện thường xuyên hơn.

Thói quen dụi mắt thường xuyên có thể gây tổn thương mắt, thậm chí ảnh hưởng thị lực nếu kéo dài

Nguy cơ làm biến dạng giác mạc

Dụi mắt mạnh và lặp lại nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh giác mạc chóp. Đây là tình trạng giác mạc mỏng dần và biến dạng thành hình chóp thay vì giữ độ cong tự nhiên.

Giác mạc bị biến dạng khiến ánh sáng đi vào mắt không còn hội tụ đúng vị trí. Người bệnh nhìn mờ, dễ bị loạn thị và suy giảm thị lực theo thời gian.

Hiện nay, bác sĩ có thể điều trị bệnh bằng phương pháp liên kết chéo giác mạc nhằm tăng độ bền cho giác mạc và hạn chế bệnh tiến triển. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn phải dùng kính áp tròng chuyên dụng để cải thiện thị lực. Khi giác mạc tổn thương nặng, bệnh nhân có thể cần ghép giác mạc.

Dễ gây trầy xước và nhiễm trùng mắt

Dụi mắt quá mạnh còn có thể làm trầy giác mạc. Tình trạng này gây đau nhức dữ dội, chảy nước mắt và nhìn mờ. Móng tay vô tình chạm vào mắt trong lúc dụi cũng dễ làm giác mạc bị tổn thương.

Ngoài ra, dụi mắt còn có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ trên bề mặt mắt, khiến mắt đỏ rực. Dù tình trạng này thường tự khỏi sau khoảng một đến hai tuần, mắt vẫn có cảm giác khó chịu và mất thẩm mỹ.

Các chuyên gia cũng cảnh báo dụi mắt làm tăng nguy cơ lây lan viêm kết mạc, còn gọi là đau mắt đỏ. Virus và vi khuẩn dễ phát tán qua tay khi chạm vào mắt nhiều lần.

Cách giảm ngứa mắt an toàn

Theo khuyến nghị, bạn nên dùng nước mắt nhân tạo để làm dịu mắt và giảm cảm giác khô rát. Chườm lạnh cũng giúp giảm ngứa hiệu quả.

Với trường hợp dị ứng, cần hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng như phấn hoa hoặc bụi.

Thuốc nhỏ mắt chống dị ứng có thể hỗ trợ kiểm soát triệu chứng khi dùng đúng hướng dẫn.

Nếu mắt vẫn ngứa kéo dài dù đã chăm sóc tại nhà, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và điều trị phù hợp.