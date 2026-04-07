Sức khỏe

Lưu ý nhận biết dị ứng phản vệ với bánh trứng kiến

Liên Châu
07/04/2026 10:34 GMT+7

Trứng kiến là thực phẩm 'đặc sản' theo mùa, được chế biến nhiều món ăn độc, lạ như: trứng kiến rang, chả trứng kiến, xôi trứng kiến, bánh trứng kiến, nhưng cần lưu ý nguy cơ phản vệ, đặc biệt với người có cơ địa dị ứng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, mới đây, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên (tỉnh Lào Cai) cấp cứu thành công bệnh nhi bị phản vệ độ 3 sau khi ăn bánh có nhân trứng kiến.

Người cơ địa dị ứng cần lưu ý về nguy cơ phản vệ khi ăn các món có trứng kiến

Theo người nhà, trước khi vào viện khoảng 3 giờ, cháu có ăn bánh có trứng kiến. Sau khi ăn, bé trai xuất hiện tình trạng mệt lả, lơ mơ, nhanh chóng rơi vào mất ý thức, các chỉ số sinh tồn ở mức đe dọa tính mạng. Trẻ có tiền sử dị ứng tôm, cua và chưa từng ăn trứng kiến.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, chẩn đoán phản vệ độ 3 do trứng kiến và xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Nhờ can thiệp kịp thời, khoảng 20 phút, tình trạng bệnh nhi ổn định, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, trường hợp trên cho thấy sự nguy hiểm của phản vệ, cần được phát hiện, xử trí nhanh chóng, đúng phác đồ.

Với bánh trứng kiến, Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên cho biết, đây là món "đặc sản" theo mùa nhưng có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng, người từng dị ứng với một số thực phẩm. Do đó, người chưa từng ăn cần thận trọng. Khi có dấu hiệu như: ngứa, nổi mề đay, khó thở, chóng mặt, lơ mơ… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Tuyệt đối không chủ quan, vì phản vệ có thể diễn biến rất nhanh và nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ một số bệnh viện thuộc tỉnh miền núi phía bắc, thực tế điều trị, các bác sĩ  từng tiếp nhận các trường hợp dị ứng sau khi ăn một số thực phẩm chế biến có trứng kiến.

Trứng kiến là loại ấu trùng nhỏ và cũng như trứng ong, nhộng tằm, là món ăn "đặc sản" của một số tỉnh vùng núi phía bắc, mùa "thu hoạch" trứng kiến vào khoảng tháng 3 âm lịch trong năm. Trứng kiến được chế biến thành rất nhiều món ăn "độc, lạ" như: trứng kiến rang, xôi trứng kiến, bánh trứng kiến…

Với món ăn lạ, ở những người có cơ địa dị ứng cần cẩn trọng vì khi ăn vào, có thể gây dị ứng, nặng hơn nữa là sốc phản vệ nguy hiểm.

Trong trường hợp thấy mẩn ngứa, khó chịu sau khi ăn thực phẩm lạ. Bệnh nhân cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Bộ Y tế, phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên (là yếu tố lạ khi tiếp xúc có khả năng gây phản ứng dị ứng cho cơ thể, bao gồm thức ăn, thuốc và các yếu tố khác) gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Các ngày qua, mạng xã hội chia sẻ về món bánh trứng kiến. Các clip thưởng thức món ăn này bất ngờ "gây sốt", có clip thu hút hàng triệu lượt xem.

Tin liên quan

Đắp thuốc để 'hút độc' do rắn cắn, người đàn ông sốc phản vệ nguy kịch

Đắp thuốc để 'hút độc' do rắn cắn, người đàn ông sốc phản vệ nguy kịch

Anh N.V.P (36 tuổi, ở Tây Ninh) bị rắn cắn khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn. Vết thương ở cổ chân trái xuất hiện 2 dấu răng rõ rệt kèm cảm giác đau buốt.

Nguy kịch, sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn tôm vì 'nghĩ ăn ít không sao'

Khám phá thêm chủ đề

bánh trứng kiến Dị ứng lời khuyên của bác sĩ
