Người đàn ông 56 tuổi bị ngứa dữ dội do rận ký sinh

Rận mu di chuyển ở vùng kín

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư mới đây tiếp nhận nam bệnh nhân 56 tuổi ở Ninh bình đến khám sau thời gian dài bị ngứa dữ dội vùng kín. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tại vùng mu của bệnh nhân có nhiều dát màu xanh sáng, kích thước khoảng 1 - 2 mm, kèm theo các sẩn nhỏ và nhiều vết xước do cào gãi. Kết quả soi da dưới kính hiển vi cho thấy hình ảnh các rận mu (Pthirus pubis) di chuyển.

Rận mu ký sinh ở vùng kín người bệnh gây ngứa dữ dội ẢNH THANH ĐẶNG

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa (Trung tâm Khám, điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), cho biết, sau khi xác định bệnh nhân mắc rận mu, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định điều trị đặc hiệu và hướng dẫn vệ sinh nhằm chấm dứt tình trạng ngứa kéo dài.

Theo thông tin từ bệnh nhân, trong khoảng một năm qua, ông thường xuyên bị ngứa nhiều ở vùng mu, bìu và quanh hậu môn. Thời gian đầu ông tự mua thuốc về bôi và uống nhưng tình trạng ngứa càng tăng lên, đặc biệt vào ban đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Không chịu nổi cảm giác ngứa, ông đến khám tại phòng khám tư ở địa phương, được kê thuốc điều trị. Các triệu chứng chỉ giảm trong thời gian dùng thuốc, sau đó nhanh chóng tái phát và thậm chí ngứa nhiều hơn.

Với ca bệnh trên, bác sĩ Hòa cho biết, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống, bôi đặc hiệu diệt rận mu tại chỗ, kết hợp vệ sinh sạch sẽ vùng tổn thương.

Toàn bộ quần áo, đồ lót, khăn tắm, chăn ga mà bệnh nhân sử dụng được khuyến cáo giặt bằng nước nóng, phơi dưới ánh nắng hoặc sấy khô nhằm tiêu diệt rận và trứng rận. Sau điều trị, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, tổn thương da dần hồi phục và bệnh nhân được hẹn tái khám để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như kiểm tra nguy cơ tái nhiễm.

Cần điều trị cho bạn tình

Theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa, khi phát hiện mắc rận mu, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, điều trị đồng thời cả bạn tình nếu có nguy cơ cùng nhiễm, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường nhằm tránh tái nhiễm và lây lan cho người xung quanh.

Theo PGS-TS Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm, ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), rận mu là ký sinh trùng thường sống ở vùng lông mu, quanh hậu môn, ngoài ra còn có thể xuất hiện ở lông nách, lông mày và lông mi.

Rận mu có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 1 mm, màu nâu xám hoặc trắng xám, hình dạng giống như những con cua nhỏ. Khi hút đầy máu, màu sắc của rận sẽ sẫm hơn. Vòng đời của rận mu thường kéo dài dưới 1 tháng.

Trứng rận rất nhỏ, hình bầu dục, màu trắng hoặc vàng, bám thành từng cụm trên sợi lông và sẽ nở sau khoảng một tuần; nếu không hút máu, rận mu không thể sống quá 24 giờ.