Sức khỏe

Bác sĩ hướng dẫn xử trí khi bị chó cắn

Liên Châu
Liên Châu
10/12/2025 08:14 GMT+7

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội), gần đây ghi nhận gia tăng các ca nhập viện do chó cắn.

Trong đó, một trường hợp là nữ 63 tuổi (ở Hưng Yên) nhập viện do bị chó nhà (giống béc giê Bỉ, nặng khoảng 30 kg) cắn. Bệnh nhân này bị nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay, tổn thương gân và hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái. 

Bệnh nhân được mổ cấp cứu làm sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại.

Bác sĩ hướng dẫn xử trí khi bị chó cắn - Ảnh 1.

Một trường hợp bị chó cắn được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư

ẢNH: THANH ĐẶNG

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, khuyến cáo: "Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay, bao gồm rửa sạch vết thương đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván và vắc xin phòng dại. Bệnh dại hiện vẫn là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%".

Cụ bà 76 tuổi tử vong nghi mắc bệnh dại sau 9 tháng bị chó cắn

