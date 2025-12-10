Bác sĩ hướng dẫn xử trí khi bị chó cắn

Trong đó, một trường hợp là nữ 63 tuổi (ở Hưng Yên) nhập viện do bị chó nhà (giống béc giê Bỉ, nặng khoảng 30 kg) cắn. Bệnh nhân này bị nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay, tổn thương gân và hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu làm sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại.

Một trường hợp bị chó cắn được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH: THANH ĐẶNG

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, khuyến cáo: "Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay, bao gồm rửa sạch vết thương đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván và vắc xin phòng dại. Bệnh dại hiện vẫn là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%".