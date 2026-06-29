Người đau dạ dày nên ăn gì khi mới thức dậy?

Không có một loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi viêm loét dạ dày. Chế độ ăn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây loét dạ dày và cũng không có một thực đơn đặc biệt nào có thể điều trị bệnh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Yến mạch và chuối là món ăn rất phù hợp cho bữa sáng ở người bị viêm loét dạ dày ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Phần lớn các trường hợp loét dạ dày và tá tràng là do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) hoặc tác dụng phụ của thuốc chống viêm không steroid. Với người bị đau dạ dày, điều quan trọng là cần chọn những món ăn dễ tiêu và ít gây kích thích niêm mạc dạ dày.

Khi mới thức dậy buổi sáng, người bị loét dạ dày nên ưu tiên ăn các món nhẹ nhàng, dễ tiêu sau:

Món mềm, dễ tiêu hóa

Bữa ăn đầu tiên trong ngày nên chọn những món mềm, ít chất béo và không nêm quá nhiều gia vị. Trong những thời điểm dạ dày đang bị kích ứng, ăn những món này sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu.

Các món như cháo, yến mạch nấu chín, cơm mềm, bánh mì trắng hoặc khoai tây luộc đều là lựa chọn phù hợp. Chúng cung cấp tinh bột để bổ sung năng lượng sau một đêm dài, đồng thời tương đối dễ tiêu hóa.

Ngoài tinh bột, người bệnh cũng nên bổ sung một lượng protein vừa phải như trứng luộc, thịt gà nạc, cá hấp hoặc đậu phụ. Những thực phẩm này giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu mà không gây áp lực lớn cho hệ tiêu hóa.

Chuối

Người bị đau dạ dày thường được khuyên hãy ăn chuối chín. Nguyên nhân là vì chúng có kết cấu mềm, ít a xít và dễ tiêu. Chuối còn chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có lợi cho tiêu hóa, đồng thời cung cấp kali và vitamin B6.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng giống nhau. Một số người có thể cảm thấy đầy bụng sau khi ăn chuối. Vì vậy, nếu sau khi ăn chuối mà các triệu chứng khó chịu tăng lên, người bệnh nên lựa chọn loại trái cây khác phù hợp với cơ thể hơn.

Sữa chua

Sữa chua cung cấp protein, canxi và lợi khuẩn, giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Therapeutic Advances in Gastroenterology cho thấy bổ sung lợi khuẩn có thể giúp tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn H. pylori gây viêm loét dạ dày. Đồng thời, lợi khuẩn cũng giảm các tác dụng phụ liên quan đến kháng sinh, đặc biệt là tiêu chảy.

Với thức uống, đối với đa số người bị viêm hoặc loét dạ dày, một cốc nước ấm sau khi thức dậy là lựa c họn đơn giản và an toàn. Sau đó, nên ăn sáng trong khoảng 30-60 phút thay vì để bụng đói quá lâu, theo Medical News Today.