Sức khỏe

Ăn sáng thế nào tốt cho sức khỏe?

Như Quyên
Như Quyên
21/08/2025 00:07 GMT+7

Một bữa sáng tốt cho sức khỏe cần phải có đủ chất dinh dưỡng. Dưới đây là một số gợi ý để bữa ăn sáng vừa ngon, vừa lành mạnh.

Bộ ba trứng, rau và thịt

Trứng là nguồn protein hoàn hảo, cung cấp đến 98% axit amin thiết yếu, theo tạp chí Men's Journal (Mỹ).

Để chế độ ăn cân bằng hơn, khi dùng trứng vào bữa sáng, nên thêm một lượng vừa đủ thịt bò nạc và rau bina hoặc cà chua vào khẩu phần ăn. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), việc bổ sung protein nạc vào bữa sáng cũng rất tốt cho việc xây dựng và duy trì cơ bắp.

Thực đơn ăn sáng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Khởi đầu ngày mới với trứng, rau tốt cho sức khỏe

Ảnh: AI

Ăn sáng với yến mạch

Các công thức yến mạch cho bữa sáng không còn xa lạ với người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Có nhiều cách thưởng thức loại thực phẩm bổ dưỡng này vào bữa sáng như:

Ngâm yến mạch qua đêm với sữa chua không đường, ngũ cốc, hạt chia và trái cây ít đường tự chọn (táo, dâu, việt quất…).

Yến mạch và chuối: Hỗn hợp xay nhuyễn gồm yến mạch, sữa hạt, chuối và ít mật ong tạo ngọt để có món ngon miệng và giàu protein cho bữa sáng.

Bánh mì sandwiches nướng bơ

Bơ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, với hơn 20 loại vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật, có khả năng chống oxy hóa tốt.

Mọi người có thể dùng 2 lát bánh mì nguyên cám kèm với bơ cắt lát, rưới một ít mật ong để tạo vị ngọt tự nhiên.

Ngoài ra, bơ đậu phộng cũng là 1 lựa chọn tốt khi dùng kèm bánh mì. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát lượng nạp vào để tránh phản tác dụng vì hàm lượng calo tương đối cao.

Hạt chia

“Nhỏ nhưng có võ”, hạt chia chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu, bao gồm axit béo omega-3, chất xơ, protein, canxi, magie và chất chống oxy hóa.

Sự kết hợp giữa chất xơ và chất béo tốt giúp giải phóng năng lượng chậm và đều, giúp tạo cảm giác no và tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng. Hàm lượng chất xơ cao cũng hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa nhu động ruột và giúp đường ruột khỏe mạnh, theo tờ Times Entertainment (Ấn Độ).

Đặc biệt, hạt chia có khả năng hút nước và nở ra, nhờ vậy giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và hạn chế việc ăn quá nhiều. 

Sinh tố protein

Một lượng bột protein xay với sữa hạt, trái cây tạo nên thức uống tốt cho sức khỏe, rất phù hợp với những người có thói quen tập thể dục vào buổi sáng vì nó cung cấp năng lượng tức thời, lại không nặng bụng.

Ngoài các loại trái cây dùng làm sinh tố quen thuộc như chuối, thanh long, táo…, quả cherry cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và kháng viêm, là một gợi ý lý tưởng để tạo nên món sinh tố bổ dưỡng cho bữa sáng.

Nhìn chung, khi lựa chọn loại thực phẩm hay món ăn cho bữa sáng cần ưu tiên nạp đủ protein, chất xơ và vitamin cho cơ thể. Việc cân đo, kiểm soát liều lượng cũng rất quan trọng để giữ cho cơ thể luôn được cân bằng dinh dưỡng và khỏe mạnh.

