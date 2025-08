Tập thể dục khi chưa ăn gì có gây hại không?

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người chọn tập thể dục lúc đói là tin rằng cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng thay vì đường glucose trong máu. Trên thực tế, điều này là có cơ sở, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng là cách tốt để giảm mỡ toàn thân ẢNH: AI

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san British Journal of Nutrition phát hiện tập luyện các bài sức bền như đi bộ, chạy bộ, đạp xe khi chưa ăn sáng giúp tăng cường khả năng đốt cháy mỡ so với tập sau khi đã ăn. Cơ chế là do khi không có nguồn năng lượng từ thức ăn, cơ thể phải dựa vào mỡ thừa và glycogen dự trữ.

Tuy nhiên, hiệu quả này lại phụ thuộc vào cường độ và thời lượng bài tập. Tập nhẹ đến trung bình như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ thường phù hợp để tận dụng lợi ích đốt mỡ này.

Tập thể dục lúc đói nguy cơ giảm đường huyết

Dù tập luyện khi bụng đói giúp đốt mỡ tốt hơn nhưng cũng đi kèm với nguy cơ giảm đường huyết, đặc biệt với những người có tiền sử tiểu đường hoặc huyết áp thấp. Triệu chứng của tình trạng này là chóng mặt, mệt mỏi, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu nếu tập cường độ cao lúc đói. Ngoài ra, tập luyện với mức đường huyết thấp sẽ làm giảm cả sức mạnh và sức bền, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tập luyện.

Một vấn đề quan trọng khác là tập luyện khi đói có thể làm tăng nguy cơ dị hóa cơ bắp. Nguyên nhân là do cơ thể không chỉ sử dụng mỡ mà còn chuyển hóa protein từ cơ để tạo năng lượng. Hệ quả là khiến cơ bắp khó phát triển hay nhỏ lại.

Do đó, những người tập để tăng cơ, giảm mỡ hay các vận động viên thì cần hạn chế tình trạng tập lúc chưa ăn sáng. Ăn nhẹ trước khi tập có thể giúp bảo vệ khối lượng cơ và nâng cao hiệu quả tập luyện.

Những người mới bắt đầu hoặc muốn giảm cân một cách nhẹ nhàng thì có thể tập lúc đói với bài tập nhẹ như đi bộ, yoga. Cách này giúp tận dụng tối đa khả năng đốt mỡ. Trong khi đó, người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp thấp thì cần ăn nhẹ trước khi tập để tránh hạ đường huyết, gây chóng mặt và mệt mỏi.

Mặt khác, người tập để tăng cơ hay tập cường độ cao cần ăn nhẹ trước khi tập là để tránh tình trạng dị hóa cơ bắp và tối ưu hóa phục hồi. Nguyên tắc chung là tránh để bụng đói khi bắt đầu tập dù là buổi nào trong ngày, theo Livestrong.