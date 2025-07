Tập thể dục giúp người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ tử vong sớm

Nhưng giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố tên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine đã phát hiện ngay cả bệnh nhân tiểu đường, nếu chịu khó tập thể dục, cũng gặt hái được lợi ích đáng kể.

Nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa các mô hình tập thể dục khác nhau đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, do tim mạch và do ung thư ở bệnh nhân tiểu đường, tiến sĩ Zhiyuan Wu từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) cùng các cộng sự đã phân tích dữ liệu của 51.650 bệnh nhân tiểu đường từ khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

Ngay cả bệnh nhân tiểu đường, nếu chịu khó tập thể dục, cũng gặt hái được lợi ích đáng kể ẢNH MINH HỌA: AI

Tùy vào mức độ tập luyện, những người tham gia được chia thành 4 nhóm:

Không tập thể dục.

Tập thể dục ít hơn 150 phút mỗi tuần.

Tập 1 - 2 buổi vào cuối tuần, tổng cộng ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Tập từ 3 buổi trở lên trong tuần - tổng cộng ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Trong thời gian theo dõi trung bình 9,5 năm, có 16.345 ca tử vong, trong đó có 5.620 ca tử vong do tim mạch và 2.883 ca tử vong do ung thư.

Kết quả đã phát hiện so với những người không tập thể dục, tất cả các mô hình tập thể dục đều giảm tỷ lệ nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Cụ thể, so với không tập thể dục, mức giảm như sau:

Đối với nguy cơ tử vong sớm nói chung

Tập 1 - 2 buổi vào cuối tuần (tổng cộng ít nhất 150 phút) giúp giảm 21% nguy cơ tử vong sớm, theo Annals of Internal Medicine.

Tập từ 3 buổi trở lên trong tuần (tổng cộng ít nhất 150 phút), giảm 17% nguy cơ.

Tập thể dục ít hơn 150 phút mỗi tuần cũng giảm 10% nguy cơ.

Đối với nguy cơ tử vong do tim mạch

Riêng tử vong do tim mạch vốn là yếu tố chính thúc đẩy những lợi ích này, mức giảm như sau:

Tập 1 - 2 buổi vào cuối tuần (tổng cộng ít nhất 150 phút), giảm đến 33% nguy cơ.

Tập từ 3 buổi trở lên trong tuần (tổng cộng ít nhất 150 phút), giảm 19% nguy cơ.

Tập ít hơn 150 phút mỗi tuần hầu như không giảm.

Đối với nguy cơ tử vong do ung thư

Về tử vong do ung thư, mức giảm ít hơn:

Tập từ 3 buổi trở lên trong tuần (tổng cộng ít nhất 150 phút), giảm 15% nguy cơ.

Tập ít hơn 150 phút mỗi tuần giảm 12% nguy cơ.

Tập vào cuối tuần giảm không đáng kể.

Các tác giả viết: Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động thể chất bất cứ hình thức nào đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Tập 1 - 2 buổi vào cuối tuần hoặc 3 buổi trở lên mỗi tuần (tổng cộng nhất 150 phút) đều giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giúp người bệnh tiểu đường kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, điều này cũng giúp họ giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, so với những bệnh nhân không tập thể dục, theo Annals of Internal Medicine.