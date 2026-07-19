Đi bộ: 3 sai lầm cần tránh vì khiến dễ bị đau khớp

Một số thói quen đi bộ sai cách có thể khiến đầu gối, hông và cổ chân phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Nếu duy trì trong thời gian dài, những sai lầm này sẽ gây đau nhức, tăng nguy cơ viêm gân, khiến tình trạng thoái hóa khớp tiến triển nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đi bộ với sải chân quá dài sẽ tạo lực nhiều hơn lên khớp gối ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ AI

Dưới đây là những lỗi đi bộ phổ biến mà nhiều người thường mắc phải:

Tăng cường độ quá nhanh

Khi mới bắt đầu tập luyện, chúng ta thường đặt mục tiêu đi thật nhiều để nhanh giảm cân hoặc tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, tăng số bước chân hoặc thời gian đi bộ quá nhanh sẽ khiến cơ, gân và khớp không kịp thích nghi.

Ví dụ, một người vốn ít vận động nhưng đột ngột đi 10.000 bước mỗi ngày có thể dễ gặp phải tình trạng đau đầu gối, cổ chân hoặc viêm gân. Nguyên nhân là các cấu trúc quanh khớp cần thời gian để thích nghi với cường độ vận động tăng lên.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tăng cường độ từ từ, chẳng hạn tăng thêm vài phút hoặc vài nghìn bước mỗi tuần thay vì tăng đột ngột. Cách tập này giúp giảm nguy cơ chấn thương, cho phép cơ thể thích nghi tốt hơn. Nếu xuất hiện đau kéo dài, sưng khớp hoặc đau nhiều hơn sau khi vận động, người tập nên giảm cường độ và nghỉ ngơi thay vì cố gắng tiếp tục.

Bước chân quá dài

Khi đi bộ, người tập cố bước sải chân dài thường là vì muốn đi nhanh hơn, từ đó sớm hoàn thành bài tập và đốt nhiều calo. Tuy nhiên, cách tập có thể khiến đầu gối phải chịu thêm áp lực.

Khi bàn chân tiếp đất quá xa phía trước cơ thể, đầu gối sẽ phải chịu lực tác động lớn. Điều này khiến những người có sẵn vấn đề khớp gối dễ bị đau hoặc khó chịu hơn. Vì vậy, thay vì cố bước thật dài, mọi người nên bước sải chân tự nhiên và tăng tốc độ bằng cách đi nhanh hơn.

Tiếp tục tập dù cơ thể đau

Một sai lầm khác là vẫn tiếp tục tập dù khớp bị đau. Trên thực tế, đau là tín hiệu cho thấy cơ thể có thể đang bị quá tải hoặc xuất hiện tổn thương ở cơ, gân hoặc khớp, bác sĩ Nicholas Sgrignoli, chuyên gia y học thể thao tại Mỹ, cho biết.

Cảm giác mỏi nhẹ sau khi tập luyện là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều ngày, kèm theo sưng, cứng khớp hoặc gây khó khăn khi đi lại, người bệnh không nên phớt lờ.

Tiếp tục tập với cường độ cao khi khớp đang bị viêm hoặc tổn thương sẽ khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, người bệnh nên nghỉ ngơi, giảm cường độ tập luyện và đi khám nếu các triệu chứng không cải thiện.

Những người cần đặc biệt chú ý

Một số nhóm người có nguy cơ cao gặp vấn đề về khớp khi đi bộ. Đó là những người thừa cân, người lớn tuổi, có tiền sử chấn thương đầu gối, cổ chân và những người mắc bệnh thoái hóa khớp.

Với các nhóm này, đi bộ vẫn là một hình thức vận động rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, họ cần đi đúng tư thế, chọn loại giày phù hợp, tăng cường độ từ từ và nghỉ ngơi khi khớp có dấu hiệu đau bất thường, theo Verywell Health.