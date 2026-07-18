Người trên 60 tuổi nên đi bộ như thế nào để tránh chấn thương?

Dưới đây là những nguyên tắc giúp người trên 60 tuổi đi bộ an toàn hơn và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Không cố bước quá nhanh

Không phải cứ đi bộ nhanh là sẽ tốt cho sức khỏe. Với người lớn tuổi, cố đi với tốc độ nhanh có thể làm tăng áp lực lên đầu gối, hông và cột sống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người lớn tuổi nên đi bộ trong công viên hay những khu vực có bề mặt bằng phẳng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Chat GPT

Người trên 60 tuổi nên đi bộ ở mức vừa phải, tức là vẫn cảm thấy hơi thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện mà không quá khó khăn. Nếu xuất hiện tình trạng hụt hơi, chóng mặt hoặc mệt nhiều, nên giảm tốc độ hoặc nghỉ ngơi.

Ngoài ra, tăng cường độ vận động cần được thực hiện từ từ. Nếu trước đây ít vận động, người cao tuổi có thể bắt đầu bằng những buổi đi bộ ngắn rồi tăng dần thời gian và tốc độ theo khả năng của cơ thể.

Ưu tiên đi trên bề mặt bằng phẳng

Đi bộ trên địa hình không bằng phẳng là một trong những nguyên nhân thường gặp khiến người lớn tuổi bị té ngã. Người trên 60 tuổi nên ưu tiên đi bộ tại công viên hoặc các khu vực có mặt đường bằng phẳng. Nên hạn chế đi trên đường gồ ghề, trơn trượt hoặc leo dốc quá nhiều, đặc biệt nếu đã có vấn đề về khớp hoặc khả năng giữ thăng bằng.

Ngoài ra, thời điểm đi bộ cũng rất quan trọng. Tránh tập khi trời quá nóng vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước và tụt huyết áp. Vào buổi tối, nên chọn đi ở nơi đủ ánh sáng để giảm rủi ro bị vấp ngã.

Không đi ngay sau khi ăn no

Sau bữa ăn, máu sẽ tập trung nhiều hơn đến hệ tiêu hóa. Nếu đi bộ nhanh hoặc vận động mạnh ngay sau khi ăn no, một số người lớn tuổi có thể cảm thấy đầy bụng, khó chịu hoặc chóng mặt, chuyên gia dinh dưỡng Alissa Palladino tại hệ thống y tế Emory Healthcare (Mỹ) cho biết.

Người trên 60 tuổi nên chờ khoảng 30 - 60 phút sau bữa ăn chính rồi mới bắt đầu đi bộ. Nếu muốn vận động nhẹ ngay sau ăn, chỉ nên đi chậm trong khoảng 10 - 15 phút.

Sử dụng dụng cụ hỗ trợ nếu cần

Những người bị thoái hóa khớp nặng, yếu cơ chân hoặc từng bị té ngã nên cân nhắc sử dụng gậy chống khi đi bộ. Gậy có thể giúp tăng sự ổn định, giảm áp lực lên khớp và cải thiện cảm giác an toàn khi vận động. Tuy nhiên, chiều cao của gậy cần phù hợp với cơ thể và nên được hướng dẫn sử dụng đúng cách.

Chú ý đến nguy cơ loãng xương

Loãng xương khá phổ biến ở người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh. Những người bị loãng xương cần cẩn trọng hơn khi đi bộ trên địa hình dốc, gồ ghề. Nguy cơ gãy xương khi té ngã của họ sẽ cao hơn. Nếu có tiền sử gãy xương, đau lưng kéo dài hoặc giảm chiều cao nhanh thì nên đi bác sĩ khám, theo Medical News Today.