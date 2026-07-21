Vì sao nhiều người khỏe mạnh bỗng mắc tiền tiểu đường mà không hề hay biết?

Không triệu chứng

Tiền tiểu đường có thể làm tổn thương khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của cơ thể từ rất lâu trước khi xuất hiện triệu chứng. Khi tiến triển thành tiểu đường, nhiều thay đổi về chuyển hóa có thể đã diễn ra trong nhiều năm.

Điều đáng lo ngại là hiện có nhiều người đang sống chung với tiền tiểu đường mà không hề hay biết.

Bác sĩ Varun Suryadevara, chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho biết tiền tiểu đường không còn là vấn đề chỉ gặp ở người béo phì, lớn tuổi hay ít vận động. Ngày càng có nhiều người trẻ và người có vóc dáng bình thường được phát hiện mắc tiền tiểu đường cùng các rối loạn chuyển hóa như gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu.

Ông Varun Suryadevara cho biết nhiều người trẻ chỉ phát hiện lượng đường trong máu cao hơn bình thường khi làm xét nghiệm sàng lọc. Họ có thể cảm thấy khỏe mạnh, có cân nặng bình thường và không có triệu chứng rõ ràng. Chính tính chất âm thầm này khiến tiền tiểu đường trở nên nguy hiểm.

Mỡ nội tạng có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của insulin. Khi insulin trở nên kém hiệu quả hơn, lượng đường trong máu có thể bắt đầu tăng lên Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Vóc dáng bình thường vẫn có thể mắc tiền tiểu đường

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất là cho rằng chỉ những người thừa cân hoặc béo phì mới có nguy cơ mắc tiền tiểu đường và tiểu đường.

Theo bác sĩ Suryadevara, tiền tiểu đường là khi lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ để được phân loại là tiểu đường loại 2. Người có chỉ số BMI bình thường vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ hơn quanh bụng và các cơ quan nội tạng. Lớp mỡ nội tạng này có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của insulin. Khi insulin trở nên kém hiệu quả hơn, lượng đường trong máu có thể bắt đầu tăng lên.

Các nguyên nhân khác

Ông Suryadevar cũng nhấn mạnh gien di truyền làm tăng nguy cơ nếu cha mẹ hoặc anh chị em mắc tiểu đường loại 2. Bên cạnh đó, ngồi lâu, ít vận động, thường xuyên uống đồ uống có đường, ăn thực phẩm từ tinh bột, đồ ăn nhẹ đóng gói, thức ăn nhanh, ngủ ít và giờ giấc thất thường, căng thẳng kéo dài đều có thể làm insulin hoạt động kém hiệu quả.

Tiền tiểu đường không đáng sợ, nhưng cũng không nên xem nhẹ

Điều đáng mừng là tiền tiểu đường thường có thể đảo ngược, đặc biệt là khi được phát hiện sớm.

Bác sĩ Suryadevara nhấn mạnh rằng thay đổi lối sống vẫn là biện pháp phòng ngừa đầu tiên.

Đi bộ thường xuyên, tập luyện sức mạnh, ngủ đủ giấc, tránh đồ uống có đường, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và các bữa ăn cân bằng có thể giúp đưa lượng đường trong máu về gần mức khỏe mạnh. Một số bệnh nhân có nguy cơ cao hơn cũng có thể cần dùng thuốc sau khi được bác sĩ thăm khám.

Bác sĩ Suryadevara cũng lưu ý: Không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra đường huyết. Các xét nghiệm đơn giản như đường huyết lúc đói và HbA1C có thể giúp phát hiện sớm.

Vẻ ngoài khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc đường huyết hay quá trình chuyển hóa đều bình thường. Tiền tiểu đường không phải là điều đáng hoảng sợ, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Phát hiện sớm sẽ tạo cơ hội để người bệnh thay đổi lối sống, kiểm soát đường huyết và ngăn bệnh tiến triển thành tiểu đường loại 2, theo Times Of India.