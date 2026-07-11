Người mắc tiểu đường hay đói: Có phải do đường huyết bất thường?

Người mắc bệnh tiểu đường thường có cảm giác đói nhiều hơn bình thường, thậm chí vừa ăn xong vẫn muốn ăn tiếp. Đây là một trong ba dấu hiệu điển hình của bệnh, cùng với khát nhiều và đi tiểu nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cảm giác đói dữ dội cũng có thể xuất hiện khi đường huyết xuống quá thấp ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Vì sao người mắc tiểu đường thường nhanh đói?

Ở người khỏe mạnh, sau khi ăn, tinh bột sẽ được chuyển hóa thành đường glucose và đi vào máu. Tuyến tụy tiết ra hoóc môn insulin để đưa glucose từ máu vào tế bào. Khi các tế bào đã nhận đủ glucose, não sẽ nhận tín hiệu rằng cơ thể đã no và cảm giác đói giảm dần.

Ở người mắc tiểu đường, quá trình này gặp bất thường. Cơ thể không tiết đủ insulin hoặc các tế bào sử dụng insulin kém hiệu quả. Điều này dẫn đến đường glucose vẫn lưu thông trong máu nhưng không thể đi vào tế bào, từ đó làm tăng đường huyết.

Dù đường huyết tăng cao, các tế bào vẫn rơi vào tình trạng thiếu glucose, khiến não tiếp tục phát tín hiệu đói và người bệnh luôn muốn ăn thêm. Đây là lý do nhiều người mắc tiểu đường cảm thấy đói dù cách bữa ăn không lâu. Tình trạng này là một trong những triệu chứng thường gặp do bệnh chưa được kiểm soát tốt, bác sĩ Erika Brutsaert, chuyên gia nội tiết tại Trường Y khoa New York (Mỹ), cho biết.

Ngoài ra, một số người còn bị sụt cân dù ăn nhiều. Khi không thể sử dụng glucose để tạo năng lượng, cơ thể sẽ phân hủy mỡ và cơ để bù đắp. Đây là dấu hiệu cảnh báo người mắc cần được khám và sớm can thiệp.

Đói nhiều có thể do đường huyết tăng hoặc giảm

Ngoài ra, đói liên tục không phải lúc nào cũng do đường huyết cao. Cảm giác đói kéo dài có thể xuất hiện ở cả đường huyết cao và đường huyết thấp.

Khi đường huyết tăng cao, cảm giác đói là do các tế bào không nhận được đủ glucose. Tình trạng này thường đi kèm với khát nước, đi tiểu nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ.

Ngược lại, ở những người đang điều trị tiểu đường bằng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết, cảm giác đói dữ dội cũng có thể xuất hiện khi đường huyết xuống quá thấp.

Lúc này, cơ thể sẽ tiết ra các hoóc môn glucagon và adrenaline để nhanh chóng đưa đường huyết trở lại bình thường. Một trong những tín hiệu đầu tiên là cơn đói cồn cào. Người bệnh sẽ bị run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc khó tập trung.

Không thể đoán đường huyết chỉ bằng cảm giác đói

Vì vậy, chỉ dựa vào cảm giác đói sẽ không thể biết đường huyết đang tăng hay giảm. Muốn xác định đúng, người bệnh cần đo đường huyết bằng máy hoặc xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi nào cần đi khám?

Với người bình thường, thỉnh thoảng cảm thấy đói nhiều sau khi vận động hoặc bỏ bữa là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu cơn đói xuất hiện thường xuyên dù vẫn ăn uống đầy đủ, đặc biệt đi kèm với các dấu hiệu như khát nước liên tục, đi tiểu nhiều, nhìn mờ hoặc vết thương lâu lành, thì cần đi khám, theo Medical News Today.