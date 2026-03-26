Đường huyết cao âm thầm gây ra điều gì cho mạch máu, tim?

Giai đoạn ban đầu này đặc trưng bởi tình trạng viêm và kháng insulin, gây rủi ro ngay cả với người gầy. Các cơ quan quan trọng như mạch máu và dây thần kinh phải chịu gánh nặng chính, làm tăng khả năng mắc bệnh tim và các biến chứng khác nhau, theo tờ Times Of India.

Những tổn thương thầm lặng đầu tiên

Khi lượng đường trong máu ở mức cao trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, tổn thương sớm nhất xảy ra ở cấp độ tế bào. Lượng glucose dư thừa bắt đầu bám vào protein và chất béo trong cơ thể, tạo thành các hợp chất có hại gọi là AGEs.

Tiến sĩ Sahil Kapoor, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Aakash Healthcare (Ấn Độ), giải thích: Tổn thương đầu tiên thường là tình trạng viêm và căng thẳng trong tế bào. Glucose dư thừa bám vào protein và chất béo tạo ra các hợp chất gây hại cho tế bào. Mạch máu và dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm. Ở giai đoạn này, không có triệu chứng rõ ràng nhưng tình trạng kháng insulin đã bắt đầu hình thành âm thầm.

Người có cân nặng bình thường vẫn bị kháng insulin, đặc biệt là khi mỡ tích tụ quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy Ảnh: AI

Tại sao người gầy vẫn bị tổn thương

Đường huyết cao không chừa một ai. Người gầy, năng động vẫn bị tổn thương bên trong. Người có cân nặng bình thường vẫn bị kháng insulin, đặc biệt là khi mỡ tích tụ quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy. Tiến sĩ Kapoor lưu ý: Người gầy vẫn có thể có mỡ quanh các cơ quan, kháng insulin hoặc nguy cơ di truyền.

Các tế bào bắt đầu phớt lờ tín hiệu insulin

Insulin giúp đường đi vào tế bào để tạo năng lượng. Khi đường luôn ở mức cao, insulin được giải phóng liên tục khiến tế bào ngừng phản hồi. Tiến sĩ Kapoor mô tả: Các tế bào bắt đầu phớt lờ tín hiệu insulin. Đó là tình trạng kháng insulin. Tuyến tụy phải làm việc vất vả hơn, cuối cùng kiệt sức và lượng đường tiếp tục tăng cao. Các nghiên cứu trên tạp chí y khoa MDPI cho thấy quá trình này bắt đầu nhiều năm trước khi bệnh tiểu đường được chẩn đoán.

Tác động đến mạch máu và tim

Đường cao làm tổn thương lớp lót bên trong của mạch máu, khiến chúng trở nên cứng và viêm. Tiến sĩ Kapoor giải thích: Đường huyết tăng cao âm thầm gây tổn thương lớp lót mạch máu, làm động mạch xơ cứng và cản trở dòng máu lưu thông đến tim và não. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Diabetes & Endocrinology cho thấy nguy cơ tim mạch tăng đều đặn theo lượng đường trong máu, ngay cả khi chưa tiểu đường.

Ngoài ra, tiến sĩ Ajay Kumar Gupta từ Bệnh viện Max Super Speciality (Ấn Độ), cho biết mệt mỏi dai dẳng, sương mù não và năng lượng thấp cũng thường xảy ra. Đường huyết cao cũng làm yếu các tế bào miễn dịch, khiến vết thương chậm lành và nhiễm trùng phổ biến hơn. Tin tốt là những thay đổi sớm thường có thể đảo ngược bằng lựa chọn thực phẩm tốt hơn, hoạt động thể chất và quản lý cân nặng, theo Times Of India.