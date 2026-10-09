Huyết áp cao: 4 dấu hiệu khi tập thể dục cần dừng lại ngay

Khi vận động, tim sẽ đập nhanh hơn và huyết áp tăng tạm thời. Nhưng nếu xuất hiện một số triệu chứng bất thường, cố gắng tập tiếp có thể sẽ không an toàn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người có huyết áp cao cần ngưng tập nếu đột nhiên cảm thấy đau, tức hoặc cảm giác đè nặng ở ngực ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Với người bị huyết áp cao, họ cần tạm ngưng buổi tập nếu xuất hiện các biểu hiện sau:

Đau hoặc tức ngực

Đau, tức, đè nặng hoặc cảm giác bó chặt ở ngực trong khi tập là dấu hiệu không nên bỏ qua. Cơn đau có thể xuất hiện ở giữa ngực và đôi khi lan ra vai, cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), những cảm giác như ngực bị đè nặng, bóp nghẹt hoặc khó chịu khi vận động có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề tim mạch. Khi đó, người tập nên dừng lại. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở người bị huyết áp cao vì huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khó thở

Khi chạy, đạp xe hoặc tập các bài cường độ cao, thở nhanh và hơi hụt hơi là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu chỉ vận động ở cường độ nhẹ và vừa mà lại cảm thấy khó thở quá nhiều thì không nên cố tập tiếp. Trong những lúc này, người mắc đôi khi phải dừng lại để lấy hơi hoặc cảm thấy không thể nói chuyện bình thường vì quá khó thở.

Tiến sĩ Ray Squires, chuyên gia tim mạch tại tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ), cho biết khó thở nghiêm trọng trong khi tập là một trong những dấu hiệu cần ngừng vận động ngay.

Khó thở khi tập có thể do huyết áp đang tăng quá cao, nhưng cũng có thể do vấn đề về tim, phổi hoặc việc tập luyện quá sức so với thể trạng. Vì vậy, người bị huyết áp cao nên chú ý nếu tình trạng khó thở xuất hiện đột ngột hoặc nghiêm trọng.

Chóng mặt, choáng váng

Mệt sau khi tập là chuyện bình thường. Nhưng chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng hoặc cảm giác như sắp ngất lại là chuyện khác. Nếu những triệu chứng này xuất hiện trong lúc tập, nên dừng lại và nghỉ ở nơi an toàn thay vì cố hoàn thành bài tập.

Không nên tiếp tục chạy, đạp xe hoặc thực hiện các bài tập với tạ khi đang chóng mặt vì nguy cơ mất thăng bằng và té ngã sẽ tăng lên. Nếu chóng mặt đi kèm đau ngực, khó thở, tim đập bất thường hoặc ngất, cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Yếu hoặc tê đột ngột, nhìn mờ, khó nói

Đây là nhóm dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Nếu trong lúc tập xuất hiện tình trạng yếu hoặc tê đột ngột, nhất là ở một bên cơ thể, nhìn mờ hoặc khó nói, cần dừng vận động và gọi cấp cứu ngay. Không nên nghỉ một lúc rồi tiếp tục tập để xem triệu chứng có tự hết hay không.

Yếu hoặc tê, thay đổi thị lực và khó nói là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng ở người có huyết áp rất cao. Khi huyết áp trên 180/120 mmHg đi kèm những triệu chứng này, tình trạng có thể cần cấp cứu và cần được xử trí khẩn cấp, theo Medical News Today.