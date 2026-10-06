Huyết áp cao: Tắm nước nóng, tắm khuya có đáng lo?

Tắm nước nóng có làm huyết áp tăng?

Thông thường, nước nóng không làm huyết áp tăng mà ngược lại, làm huyết áp giảm trong thời gian ngắn. Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt, các mạch máu ở gần bề mặt da giãn ra để giúp cơ thể tỏa nhiệt. Khi mạch máu giãn, sức cản của dòng máu giảm và huyết áp hạ xuống, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người bị huyết áp cao nên tránh tắm nước quá nóng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Canadian Medical Association Journal cho thấy ngâm trong bồn nước ở nhiệt độ 40°C trong 10 phút có thể làm giảm huyết áp tâm thu ở người bị huyết áp cao trong thời gian ngâm. Vì vậy, người bị tăng huyết áp không nhất thiết phải tránh tắm nước ấm. Điều cần tránh là dùng nước quá nóng hoặc tắm quá lâu.

Điều đáng lo hơn là hạ huyết áp

Với người huyết áp cao, tắm nước ấm có thể làm giảm huyết áp nhưng không nên tắm với nước quá quá nóng. Nhiệt độ cao làm các mạch máu giãn ra. Nếu đồng thời cơ thể bị mất nước, người đó đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu, huyết áp sẽ giảm nhiều hơn.

Nếu huyết áp giảm quá mức, người tắm có thể cảm thấy choáng váng, yếu người hoặc mất thăng bằng. Khi bước ra khỏi phòng tắm và đứng lên quá nhanh, máu sẽ tạm thời dồn xuống chân, khiến lượng máu lên não giảm trong vài giây. Khi đó, một số người có thể bị hoa mắt, thậm chí ngất.

Tắm tối không dùng nước quá nóng

Nếu tắm vào ban đêm, người bị huyết áp cao hãy chọn nước ấm vừa phải thay vì nước nóng. Điều này giúp tránh tình trạng huyết áp đến mức gây chóng mặt hoặc choáng váng.

Thông thường, nhiệt độ nước khoảng 37 - 38°C là nước ấm, gần với nhiệt độ cơ thể và dễ chịu. Khoảng 39 - 40°C là nước khá nóng. Trên 40°C là nước nóng, cần thận trọng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh tim mạch, huyết áp. Nếu sử dụng bồn tắm nóng hoặc bồn ngâm nước nóng, cần thận trọng hơn vì cơ thể tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài hơn.

Ai nên thận trọng hơn khi tắm nước ấm?

Người bị huyết áp cao nhưng huyết áp đang được kiểm soát ổn định thường không cần tránh việc tắm nước ấm. Tuy nhiên, cần thận trọng hơn nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao, từng bị chóng mặt hoặc ngất khi tắm, có bệnh tim hoặc đang sử dụng những loại thuốc làm huyết áp giảm.

Người lớn tuổi cũng nên chú ý vì nguy cơ mất thăng bằng và té ngã có thể tăng khi bị chóng mặt sau khi tắm. Nếu thường xuyên cảm thấy choáng khi đứng lên sau khi tắm, nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự điều chỉnh thuốc hoặc cố chịu đựng triệu chứng, theo Verywell Health.