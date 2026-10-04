Huyết áp cao: 5 thức uống nên dùng buổi sáng

Một số lựa chọn vào buổi sáng có thể bổ sung kali, nitrat và các hợp chất thực vật có lợi cho mạch máu, qua đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Các chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, Rosanne Rust, Kiran Campbell và Joan Salge Blake (Mỹ) đưa ra một số gợi ý thức uống phù hợp cho người huyết áp cao, theo EatingWell.

Nước cam nguyên chất

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker và Rosanne Rust cho biết nước cam nguyên chất cung cấp kali và hesperidin, một loại flavonoid có đặc tính chống oxy hóa.

Kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng natri và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc bổ sung nước cam có thể có lợi cho một số chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nước cam vẫn chứa đường tự nhiên và ít chất xơ hơn cam nguyên quả. Chuyên gia Rust khuyến nghị nên dùng khoảng 120 - 180 ml mỗi lần để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Một số nghiên cứu đã ghi nhận nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp ở một số người Ảnh: P.H tạo từ AI

Nước ép củ dền

Chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell, người chuyên về sức khỏe tim mạch, huyết áp và mỡ máu, gợi ý nên dùng nước ép củ dền.

Củ dền giàu nitrat. Sau khi được chuyển hóa trong cơ thể, nitrat có thể góp phần tạo nitric oxide, một chất giúp giãn mạch và hỗ trợ lưu thông máu. Một số nghiên cứu đã ghi nhận nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp ở một số người.

Tuy nhiên, đây không phải thức uống thay thế thuốc điều trị huyết áp. Người đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ nếu muốn sử dụng thường xuyên.

Sinh tố giàu dưỡng chất

Một ly sinh tố được pha từ trái cây, bột ca cao không đường và sữa ít béo có thể là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng.

Giáo sư dinh dưỡng Joan Salge Blake tại Đại học Boston (Mỹ) cho biết kali trong thực phẩm có thể hỗ trợ cơ thể đào thải bớt natri và góp phần kiểm soát huyết áp.

Chuyên gia Campbell cũng lưu ý ca cao chứa các flavanol có thể hỗ trợ chức năng mạch máu. Tuy nhiên, nên ưu tiên bột ca cao không đường và hạn chế thêm đường, si rô hoặc kem vào sinh tố.

Sữa ít béo không đường

Chuyên gia Rust và Salge Blake khuyến nghị sữa ít béo không đường vì cung cấp kali cùng nhiều dưỡng chất khác.

Chuyên gia Manaker dẫn một nghiên cứu tổng quan cho thấy tiêu thụ thêm khoảng 200 ml sữa mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn.

Nên ưu tiên sữa ít béo không đường thay vì các loại sữa có thêm nhiều đường. Với người không dung nạp lactose, có thể lựa chọn sản phẩm không lactose phù hợp.

Trà xanh và trà đen cung cấp nhiều hợp chất thực vật, trong đó trà xanh giàu catechin, còn trà đen chứa nhiều flavonoid.

Chuyên gia Rust cho biết các hợp chất chống oxy hóa trong trà có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chuyên gia Campbell cũng lưu ý catechin, đặc biệt epigallocatechin gallate (EGCG), có thể góp phần hỗ trợ chức năng mạch máu.

Tuy nhiên, cả trà xanh và trà đen đều chứa caffeine. Một số người có thể bị huyết áp tăng tạm thời sau khi uống caffeine. Vì vậy, người huyết áp cao nên theo dõi phản ứng của cơ thể và hạn chế thêm đường vào trà.

Quan trọng nhất, không có thức uống nào có thể thay thế thuốc điều trị huyết áp hoặc chế độ ăn lành mạnh. Hạn chế muối, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và dùng thuốc đúng hướng dẫn vẫn là những yếu tố quan trọng để kiểm soát huyết áp.