Huyết áp cao tập gym: 3 điều cần biết để tránh tăng huyết áp đột ngột

Trong khi vận động, huyết áp sẽ tăng tạm thời, đặc biệt khi tập với cường độ cao hoặc nâng tạ nặng. Một số thói quen khi nâng tạ cũng có thể làm huyết áp tăng mạnh trong thời gian ngắn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để tránh huyết áp tăng cao đột ngột khi tập, người bị huyết áp cao nên khởi động kỹ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Để tránh huyết áp tăng cao đột ngột khi tập luyện, người bị huyết cao nên lưu ý những điều sau:

Kiểm tra huyết áp trước khi tập

Người bị huyết áp cao không nhất thiết phải ngừng tập thể dục. Thế nhưng, trước khi bắt đầu hoặc tăng cường độ tập, điều quan trọng là biết huyết áp của mình đang được kiểm soát hay chưa.

Nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao dù đã điều trị, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về mức độ vận động phù hợp. Nếu huyết áp đang tăng rất cao hoặc chưa được kiểm soát, không nên tự ý tập nặng, tiến sĩ Amanda Paluch, chuyên gia khoa học vận động tại Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) khuyến cáo.

Khởi động trước

Một buổi tập an toàn nên bắt đầu bằng vài phút khởi động thay vì bước vào ngay bài tập nặng. Khởi động giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái nghỉ sang vận động, đồng thời giúp nhịp tim và nhịp thở tăng lên từ từ.

Người tập có thể bắt đầu bằng cách đi bộ chậm trên máy chạy bộ, đạp xe nhẹ nhàng hoặc thực hiện một số động tác kéo giãn cơ thể. Sau đó mới tăng dần tốc độ hoặc chuyển sang bài tập chính. Cách này đặc biệt hữu ích với người mới tập hoặc người đã lâu không vận động.

Không nín thở khi nâng tạ

Đây là một trong những điều mà người có huyết áp cao cần đặc biệt chú ý. Khi nâng tạ nặng, một số người có thói quen nín thở và gồng toàn thân để cố hoàn thành động tác. Tuy nhiên, cách này làm huyết áp tăng rất mạnh trong thời gian ngắn.

Trường Đại học Y học thể thao Mỹ (ACSM) cảnh báo rằng nín thở khi nâng tạ sẽ tạo ra phản ứng huyết áp rất cao, đồng thời làm tăng nguy cơ chóng mặt hoặc ngất ở một số người. Vì vậy, người tập nên cố gắng duy trì nhịp thở đều thay vì giữ hơi trong lúc nâng tạ.

Ngoài ra, khi tập, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, choáng váng hoặc cảm giác không khỏe rõ rệt, không nên cố hoàn thành bài tập. Người có bệnh tim mạch hoặc các bệnh lý nền khác cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi tăng mạnh cường độ tập, theo Healthline.