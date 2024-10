4 dấu hiệu cảnh báo đau ngực là do lo âu quá mức

Đau ngực do lo âu là hệ quả của tình trạng căng cơ, hơi thở gấp hoặc co thắt thực quản. Trong một số trường hợp, cảm giác này có thể dữ dội đến mức khiến người mắc cần phải được cấp cứu vì e ngại đó là đau tim, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đau ngực do lo âu thường không kèm theo các triệu chứng của đau tim như khó thở hay cơn đau lan đến hàm, cánh tay ẢNH: PEXELS

Đau ngực do lo âu thường sẽ kèm theo các dấu hiệu sau:

Xảy ra khi căng thẳng, lo âu

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cơn đau ngực do lo âu là thời điểm xuất hiện. Cơn đau thường xảy ra trong những khoảnh khắc bị căng thẳng dữ dội, hoảng loạn hoặc lo âu mức độ cao.

Hay nói cách khác, đau ngực do lo âu thường xuất hiện khi đối mặt với căng thẳng về mặt cảm xúc hoặc tâm lý. Đau ngực do đau tim lại thường xảy ra khi vận động gắng sức.

Cơn đau thay đổi khi thở, cử động

Nếu cơn đau ngực trở nên nặng hơn khi hít thở sâu, vặn mình hoặc ấn vào ngực thì nhiều khả năng là do bất ổn liên quan đến cơ xương và lo âu. Cơn đau này là kết quả của căng cơ hoặc tình trạng tăng thông khí thở, vốn thường gặp trong các cơn lo âu. Ngược lại, cơn đau tim thường kéo dài liên tục. Cường độ đau sẽ không bị ảnh hưởng bởi hơi thở hoặc chuyển động.

Không kèm theo triệu chứng tim khác

Đau ngực liên quan đến lo âu thường kéo dài vài phút đến vài giờ, thường biến mất khi sự lo âu lắng xuống. Ngược lại, cơn đau do đau tim lại dai dẳng và kèm theo các triệu chứng khác như khó thở, đổ mồ hôi hoặc chóng mặt, đặc biệt là đau lan đến cánh tay hoặc hàm.

Kèm theo các triệu chứng lo âu khác

Đau ngực do lo âu hiếm khi là triệu chứng duy nhất mà sẽ kèm với các triệu chứng lo âu khác như hồi hộp, run rẩy hay chóng mặt. Sự xuất hiện của các triệu chứng này có thể giúp phân biệt đau ngực do lo âu với đau ngực do tim.

Dù đau ngực do lo âu thường vô hại nhưng cũng cần sớm được kiểm soát. Các bài tập hít thở sâu, thiền, yoga hoặc thư giãn cơ có thể giúp giảm mức độ lo âu và kiểm soát cơn đau ngực, theo Medical News Today.