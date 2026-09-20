Tăng huyết áp nên uống trà xanh hay trà hoa cúc?

Cả trà xanh và trà hoa cúc đều có thể mang lại một số lợi ích, nhưng tác động lên huyết áp không giống nhau, theo Verywell Health (Mỹ).

Nếu khó lựa chọn giữa trà xanh hay trà hoa cúc, chuyên gia khuyến nghị uống trà xanh vào đầu ngày và chuyển sang trà hoa cúc vào cuối ngày ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Trà xanh có thể hỗ trợ huyết áp

Bà Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết catechin trong trà xanh có thể giúp cải thiện độ đàn hồi mạch máu và lưu thông máu.

Trong đó, EGCG (epigallocatechin gallate) có đặc tính chống viêm, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Tuy nhiên, trà xanh chứa caffeine. Người nhạy cảm với caffeine có thể giới hạn khoảng 1 cốc mỗi ngày hoặc chọn trà xanh đã loại caffeine nhưng vẫn giữ lại nhiều hợp chất thực vật.

Trà hoa cúc giúp thư giãn, không chứa caffeine

Theo chuyên gia Zumpano, trà hoa cúc có thể giúp thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Những yếu tố này có thể gián tiếp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đặc biệt ở người bị ảnh hưởng bởi stress hoặc thiếu ngủ.

Bác sĩ Nieca Goldberg, chuyên gia tim mạch tại NYU Langone Health (Mỹ), cho biết thư giãn có liên quan đến mức huyết áp thấp hơn. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận hoa cúc có thể giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ.

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Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định trà hoa cúc trực tiếp làm giảm huyết áp.

Không giống trà xanh, trà hoa cúc không chứa caffeine nên phù hợp hơn vào cuối ngày, khi muốn tránh caffeine ảnh hưởng giấc ngủ.

Người dùng warfarin hoặc một số thuốc an thần nên hỏi bác sĩ trước khi uống trà hoa cúc. Người dị ứng với cỏ phấn hương (ragweed) và các thực vật có liên quan cũng cần thận trọng.

Có thể uống trà xanh buổi sáng, trà hoa cúc buổi tối

Nếu thích cả hai, chuyên gia Zumpano gợi ý có thể uống trà xanh vào đầu ngày và trà hoa cúc vào cuối ngày.

Tuy nhiên, trà chỉ là một phần trong kiểm soát huyết áp. Quan trọng hơn vẫn là ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ, kiểm soát căng thẳng và dùng thuốc đúng chỉ định. Không nên tự thay thế thuốc huyết áp bằng trà xanh hoặc trà hoa cúc.