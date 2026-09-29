Huyết áp cao bao lâu bắt đầu gây hại cho não?

Hệ quả là làm giảm khả năng cung cấp máu và ô xy cho mô não. Về lâu dài, quá trình này làm tổn thương chất trắng, hình thành những vùng tổn thương nhỏ do thiếu máu, các điểm chảy máu rất nhỏ trong não và làm tăng nguy cơ đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Huyết áp cao không kiểm soát có thể khiến mạch máu trong não bị tổn thương từ khá sớm ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tổn thương não diễn ra âm thầm

Một trong những dạng tổn thương thường được quan tâm ở người cao huyết áp là tổn thương chất trắng. Chất trắng có vai trò kết nối các vùng khác nhau của não, giúp truyền thông tin giữa chúng. Khi những mạch máu nhỏ nuôi dưỡng chất trắng bị tổn thương trong thời gian dài, mô não sẽ bị ảnh hưởng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Brain Communications cho thấy tổn thương chất trắng xuất hiện khá phổ biến ở tuổi trung niên. Điều này cho thấy những thay đổi với sức khỏe mạch máu não có thể bắt đầu từ sớm hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Điều quan trọng là những tổn thương này thường không gây ra cảm giác khác biệt. Một người có thể vẫn làm việc, giao tiếp và sinh hoạt bình thường trong khi những thay đổi nhỏ ở mạch máu não đang âm thầm diễn ra.

Không có con số chính xác

Các nghiên cứu hiện nay chưa thể đưa ra một con số chính xác để nói rằng một người phải bị huyết áp cao bao nhiêu năm thì não bắt đầu bị tổn thương. Nguyên nhân là tổn thương do huyết áp cao thường diễn ra từ từ và bắt đầu trước khi người bệnh nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào.

Do đó, khi một người mới phát hiện huyết áp cao, điều cần làm là phải có biện pháp kiểm soát bệnh sớm. Người mắc không nên chủ quan và để huyết áp tăng cao bất thường kéo dài.

Não có thể bị ảnh hưởng từ giai đoạn trung niên

Một vấn đề đáng chú ý là tác động của huyết áp cao đối với não có thể bắt đầu từ tuổi trung niên, chứ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Vì vậy, một người ở tuổi 40 hoặc 50 không nên nghĩ rằng các vấn đề về mạch máu não do tác động của huyết áp chỉ là chuyện của tuổi 70 hoặc 80.

Những dấu hiệu cần đi cấp cứu ngay

Mặc dù tổn thương não do huyết áp cao thường tiến triển âm thầm, đột quỵ lại có thể xuất hiện rất đột ngột. Nếu một người bất ngờ bị méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, khó hiểu lời người khác, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay. Không nên chờ xem triệu chứng có tự biến mất hay không, theo Medical News Today (Anh).