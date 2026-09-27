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    Sức khỏe

    Phòng đột quỵ bằng hoàn An Cung: Bác sĩ nói gì?

    Như Quyên
    Như Quyên
    Từ vụ bắt đường dây sản xuất viên hoàn An Cung giả được quảng cáo ‘chống đột quỵ’, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sức khỏe và khuyến cáo người dân nên chọn cách phòng bệnh có cơ sở khoa học.

    Trước thực trạng gia tăng các ca đột quỵ, việc tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả là điều cần thiết. Đây chính là lý do khiến ngày càng có nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng và “mẹo dân gian” được lan truyền với công dụng “phòng, chống đột quỵ”, thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.

    Phòng đột quỵ bằng hoàn An Cung: Bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

    Các viên hoàn An Cung giả được quảng cáo giúp 'chống đột quỵ'

    ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

    Nguy cơ tiền mất tật mang, tích lũy độc chất

    Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn vốn là một bài thuốc y học cổ truyền, theo cổ phương bao gồm nhiều thành phần dược liệu quý có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết, lưu thông khí huyết. Thuốc có thể dùng để điều trị đột quỵ thể nhồi máu với kích thước cục máu đông nhỏ.

    Mặc dù có nhiều lời truyền miệng về tác dụng của bài thuốc, nhưng hiệu quả khoa học của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn trong phòng ngừa đột quỵ vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng và đầy đủ trong các thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

    Các tổ chức y khoa uy tín thế giới và Bộ Y tế Việt Nam không đưa An Cung Ngưu Hoàng Hoàn vào phác đồ điều trị hoặc phòng ngừa đột quỵ cấp. An Cung Ngưu Hoàng Hoàn cũng không được khuyến cáo sử dụng định kỳ hằng ngày để ‘phòng đột quỵ’, việc dùng kéo dài có thể gây tích lũy độc chất nguy hiểm cho cơ thể.

    “Việc mua trúng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn giả, không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng hoặc chứa chất độc nguy hiểm vượt mức cho phép có thể gây tiền mất tật mang cho người bệnh. Không chỉ vậy, khi người bệnh có dấu hiệu đột quỵ, việc chỉ lo dùng thuốc tại nhà thay vì gọi cấp cứu có thể làm mất thời gian vàng (3 - 6 giờ đầu) để cứu não. Hậu quả là tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong”, bác sĩ Hằng nói.

    Phòng đột quỵ bằng hoàn An Cung: Bác sĩ nói gì? - Ảnh 2.

    Theo bác sĩ, người dân nên duy trì lối sống và tinh thần lành mạnh, tuân thủ điều trị bệnh nền thay vì tin dùng các thuốc không rõ nguồn gốc

    ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

    Phòng ngừa đột quỵ thế nào?

    Theo bác sĩ Thúy Hằng, để phòng ngừa đột quỵ, nên tập trung thay đổi lối sống: Bỏ thuốc lá; tập thể dục thường xuyên 3 - 5 lần/tuần; duy trì cân nặng phù hợp; ăn uống lành mạnh; hạn chế rượu bia; giảm căng thẳng, lo âu.

    Kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết cũng rất quan trọng. Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay thế bằng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

    Tiến sĩ - bác sĩ Bạch Thanh Thủy, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM) cho biết, một số dấu hiệu cảnh báo đột quỵ não cần chú ý gồm:

    • Méo mặt, tê bì một bên mặt.
    • Yếu hoặc liệt tay chân.
    • Đột nhiên nói líu lưỡi, nói ngọng, nói lắp bắp, không thể gọi tên đồ vật rõ ràng hoặc bỗng nhiên không hiểu người khác đang nói gì.
    • Đau đầu dữ dội, đột ngột.
    • Không nhìn rõ một bên mắt hoặc đi đứng loạng choạng, mất phương hướng hoàn toàn.

    Nếu phát hiện người nghi ngờ bị đột quỵ, bác sĩ Thủy khuyên:

    • Gọi ngay cấp cứu 115.
    • Đặt người bệnh nằm ở nơi thoáng mát, bằng phẳng, tư thế nằm nghiêng khoảng 30 độ; cởi mũ, nới lỏng quần áo để dễ thở và máu lưu thông tốt hơn.
    • Theo dõi hô hấp. Nếu ngừng thở, phải lật ngửa lại và tiến hành ép tim ngay.
    • Không được cho người bệnh ăn uống hoặc uống bất kỳ loại thuốc nào. Không tự ý dùng kim châm đầu ngón tay, dái tai. Không cạo gió.

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