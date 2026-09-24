Lo đột quỵ, đau tim: Khoa học tìm ra cách lạ giảm đến 43% nguy cơ

Để phòng ngừa đau tim và đột quỵ, hãy ăn nhạt, tập thể dục đều đặn, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và tránh xa thuốc lá.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa European Journal of Preventive Cardiology đã tìm ra một cách đáng ngạc nhiên giúp giảm đến 43% nguy cơ tình trạng chết người này.

Kết hợp ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, thiền, kết nối bạn bè để giảm căng thẳng Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Giảm căng thẳng, giảm viêm

Các chuyên gia tại Đại học Imperial College London (Anh) đã phân tích hồ sơ dữ liệu nghiên cứu của 488.079 người tham gia, bao gồm hình ảnh chụp quét tim mạch, dấu ấn máu liên quan đến viêm, thông tin di truyền, lượng mỡ cơ thể và 169 yếu tố ảnh hưởng khác.

Kết quả đã tìm ra một cách đáng ngạc nhiên giúp giảm đến 43% nguy cơ đau tim, đột quỵ. Đó là giảm căng thẳng và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Các tác giả nhận thấy phát hiện ra rằng trạng thái căng thẳng thường trực kích thích chứng viêm cấp độ thấp mạn tính, âm thầm tạo ra những thay đổi cấu trúc nguy hiểm trong tim làm gia tăng mạnh mẽ nguy cơ biến cố tim mạch.

Đáng chú ý, những người ít bị viêm nhất đã giảm đến 43% nguy cơ đau tim, đột quỵ, so với những người có mức độ viêm cao nhất, theo trang tin khoa học ScienceAlert.

Các nhà nghiên cứu giải thích tình trạng viêm mạn tính cao dẫn đến các buồng tim nhỏ hơn, thành tim dày hơn và lượng máu được bơm sau mỗi nhịp tim ít đi.

Nhà nghiên cứu tim mạch Declan O'Regan cùng các cộng sự giải thích căng thẳng kích hoạt hệ miễn dịch luôn trong trạng thái báo động nguy hiểm, từ đó gây viêm mạn tính cấp độ thấp. Tình trạng viêm kéo dài này từ từ làm biến đổi cấu trúc tim và gây tổn thương lâu dài.

Các nhà nghiên cứu kết luận thay đổi lối sống, giảm hút thuốc và kiểm soát béo phì giúp giảm viêm là cách hiệu quả để bảo vệ tim mạch, vì chứng viêm tiềm ẩn làm tổn hại quả tim.

Làm thế nào để giảm căng thẳng, ngăn ngừa tình trạng viêm?

Các chuyên gia tại Phòng khám Cleveland Clinic nổi tiếng của Mỹ khuyên nên kết hợp ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, thiền, yoga, giữ tinh thần tích cực, kết nối bạn bè và học cách từ chối để giảm căng thẳng.

Để giảm nguy cơ viêm mạn tính, nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến; áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc DASH với cá béo, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Đồng thời, duy trì vận động ít nhất 150 phút/tuần, giữ cân nặng hợp lý, không hút thuốc và hạn chế rượu bia.