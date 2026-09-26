Huyết áp cao: Nghiên cứu phát hiện lợi ích bất ngờ từ ngũ cốc nguyên hạt

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh giảm muối, tập luyện, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, một nghiên cứu mới cho thấy bổ sung ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện huyết áp và nhiều chỉ số chuyển hóa.

Tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên có liên quan với mức huyết áp thấp hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

Ăn ngũ cốc nguyên hạt liên quan huyết áp thấp hơn

Nghiên cứu được công bố trên European Heart Journal, tạp chí của Hội Tim mạch châu Âu, do các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện.

Nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp dữ liệu từ 87 thử nghiệm lâm sàng, với hơn 6.500 người trưởng thành tại châu Á, châu Âu, Mỹ, Canada, Brazil và Úc.

Các tác giả tập trung đánh giá tác động của ngũ cốc nguyên hạt đối với nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là huyết áp và các chỉ số chuyển hóa.

Theo trang tin khoa học ScienceAlert, kết quả cho thấy việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên có liên quan với mức huyết áp thấp hơn. Tác động đáng chú ý được ghi nhận ở mức tiêu thụ từ 60 g/ngày trở lên.

Điều này có nghĩa ngũ cốc nguyên hạt không nhất thiết chỉ xuất hiện trong bữa sáng. Có thể phân bổ trong các bữa ăn khác nhau trong ngày, tùy nhu cầu năng lượng và khẩu phần của mỗi người.

Không chỉ huyết áp, nhiều chỉ số chuyển hóa cũng được cải thiện

Ngoài mối liên quan với huyết áp, phân tích còn ghi nhận chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp cải thiện nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch và chuyển hóa.

Cụ thể, người tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên có mức cholesterol xấu (LDL), cholesterol toàn phần và chất béo trung tính thấp hơn. Một số chỉ số khác như đường huyết lúc đói, cân nặng, lượng mỡ bụng và tình trạng viêm cũng được cải thiện.

Các nhà nghiên cứu cho rằng ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ và các hợp chất hoạt tính sinh học, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và quá trình chuyển hóa.

Việc đồng thời cải thiện mỡ máu, đường huyết và tình trạng viêm có thể góp phần tạo nên lợi ích tổng thể đối với sức khỏe mạch máu.

Tuy nhiên, những kết quả này không có nghĩa chỉ cần ăn ngũ cốc nguyên hạt là có thể kiểm soát huyết áp. Người bị tăng huyết áp vẫn cần duy trì chế độ ăn phù hợp, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và dùng thuốc theo chỉ định nếu được bác sĩ kê đơn.

Những loại ngũ cốc nguyên hạt nào nên chọn?

Theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), các lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt gồm lúa mạch, gạo đen, gạo lứt, gạo đỏ, gạo rẫy, yến mạch, bắp nguyên hạt, bột mì nguyên cám và các loại ngũ cốc nguyên hạt dùng cho bữa sáng.

Ngoài ra còn có bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám, mì, bún hoặc bánh quy được chế biến từ lúa mì nguyên cám.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên sản phẩm còn giữ được phần cám, mầm và nội nhũ của hạt, đồng thời hạn chế các loại ngũ cốc ăn liền chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo bổ sung.