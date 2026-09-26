Uống trà gừng sáng, đường huyết thay đổi thế nào?

Nhiều người có thói quen uống trà gừng ấm vào buổi sáng. Với người quan tâm đến đường huyết, câu hỏi đặt ra là loại thức uống này có thực sự mang lại lợi ích hay không?

Tiến sĩ dược học Patricia Mikula, đang làm việc tại Mỹ, cho biết một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy bổ sung gừng có thể có tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết, theo Verywell Health.

Nhiều người có thói quen uống trà gừng ấm vào buổi sáng Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Gừng có thể hỗ trợ đường huyết lúc đói

Một số nghiên cứu trên người mắc tiểu đường cho thấy bổ sung khoảng 1,2 - 2 g bột gừng mỗi ngày trong 4 - 12 tuần có thể giúp giảm đường huyết lúc đói.

Một phân tích được Verywell Health dẫn lại ghi nhận mức giảm trung bình khoảng 19 mg/dL ở một số nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là lượng bột gừng được chuẩn hóa trong nghiên cứu, không thể đồng nhất với lượng gừng có trong một ly trà gừng tự pha tại nhà.

Có thể cải thiện độ nhạy insulin

Insulin giúp đưa glucose từ máu vào tế bào để sử dụng hoặc dự trữ. Khi cơ thể bị kháng insulin, glucose khó đi vào tế bào hơn và đường huyết có thể tăng.

Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung gừng có thể cải thiện độ nhạy insulin. Chẳng hạn, ở người mắc hội chứng chuyển hóa, sử dụng khoảng 2 g bột gừng mỗi ngày trong 12 tuần được ghi nhận có những cải thiện về độ nhạy insulin và đường huyết lúc đói.

Các tổng quan hệ thống và phân tích gộp cũng cho thấy gừng có khả năng cải thiện một số chỉ số kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu chưa hoàn toàn đồng nhất và cần thêm những thử nghiệm quy mô lớn hơn.

Trà gừng có làm đường huyết tăng ít hơn?

Một nghiên cứu nhỏ trên 24 người trưởng thành đã xem xét tác động của gừng đối với đường huyết sau khi uống đồ uống có đường.

Những người dùng khoảng 0,2 g bột gừng ngay sau đồ uống chứa đường có mức tăng đường huyết và đỉnh đường huyết trong 2 giờ thấp hơn so với nhóm đối chứng.

Kết quả này gợi ý gừng có thể ảnh hưởng đến đáp ứng đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô rất nhỏ và sử dụng lượng gừng được kiểm soát, vì vậy chưa đủ để kết luận rằng uống một ly trà gừng mỗi sáng sẽ giúp kiểm soát đường huyết ở tất cả mọi người.

Uống trà gừng thế nào cho an toàn?

Gừng thường được dung nạp tốt khi sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, dùng nhiều có thể gây ợ nóng, khó chịu dạ dày, tiêu chảy hoặc kích ứng miệng và họng.

Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường không nên tự ý tăng lượng gừng với mục đích hạ đường huyết. Nếu gừng thực sự làm giảm đường huyết, việc sử dụng cùng thuốc có thể khiến đường huyết giảm quá mức ở một số trường hợp.

Gừng cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu và huyết áp, vì vậy người đang dùng thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc một số thuốc điều trị huyết áp nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thường xuyên với lượng lớn.

Quan trọng nhất, trà gừng chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn, không phải phương pháp điều trị tiểu đường.

Người mắc bệnh nên ưu tiên chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, theo dõi đường huyết và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn.