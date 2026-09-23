Đang uống thuốc huyết áp: 5 đồ uống cần đặc biệt lưu ý

Người đang điều trị tăng huyết áp nên đặc biệt lưu ý 5 nhóm đồ uống dưới đây, theo Health (Mỹ).

Nước ép bưởi và một số loại nước ép trái cây

Nước ép bưởi là loại đáng lưu ý nhất vì có thể tương tác với một số thuốc. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), bưởi và nước ép bưởi có thể ức chế enzyme CYP3A4 ở ruột, khiến một số thuốc được hấp thu vào máu nhiều hơn và làm tăng nguy cơ tác dụng phụ. Một số thuốc hạ huyết áp nằm trong nhóm có thể bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, nước ép táo hoặc cam cũng có thể làm giảm hấp thu một số thuốc thông qua ảnh hưởng đến các protein vận chuyển thuốc. Tuy nhiên, không phải mọi thuốc huyết áp đều tương tác với các loại nước ép này.

Vì vậy, hãy kiểm tra tờ hướng dẫn của thuốc hoặc hỏi dược sĩ trước khi uống thường xuyên.

Một số đồ uống có thể làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu, ảnh hưởng khả năng hấp thu hoặc khiến huyết áp tăng, giảm bất thường Ảnh: P.H tạo từ AI

Rượu bia

Rượu có thể tương tác với nhiều loại thuốc và làm tăng nguy cơ chóng mặt, buồn ngủ hoặc tụt huyết áp ở một số người.

Đồng thời, uống quá nhiều rượu còn có thể trực tiếp làm huyết áp tăng. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị người đang kiểm soát huyết áp nên hạn chế hoặc tránh rượu; nếu uống, không quá 2 đơn vị/ngày ở nam và 1 đơn vị/ngày ở nữ.

Cà phê và đồ uống nhiều caffeine

Caffeine không nhất thiết làm mất tác dụng của mọi thuốc hạ huyết áp. Tuy nhiên, nó có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, đặc biệt ở những người nhạy cảm hoặc uống lượng lớn.

Theo AHA, caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm và có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim trong thời gian ngắn. Các loại đồ uống chứa lượng caffeine rất cao, chẳng hạn một số loại nước tăng lực, càng cần thận trọng ở người đang tăng huyết áp.

Do đó, thay vì tự đặt một giới hạn giống nhau cho tất cả mọi người, nên theo dõi phản ứng của cơ thể và trao đổi với bác sĩ nếu huyết áp khó kiểm soát.

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Trà cam thảo

Cam thảo có chứa glycyrrhizin, hợp chất có thể làm cơ thể giữ natri và mất kali, từ đó khiến huyết áp tăng.

AHA cũng cảnh báo cam thảo tự nhiên có thể làm tăng huyết áp và một số sản phẩm thảo dược có thể làm giảm hiệu quả thuốc hạ huyết áp.

Vì vậy, người bị tăng huyết áp, đặc biệt đang dùng thuốc, không nên tự ý sử dụng trà cam thảo thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Trà thảo dược và thực phẩm bổ sung

“Thảo dược” không đồng nghĩa với “an toàn khi dùng cùng thuốc”.

AHA khuyến cáo người tăng huyết áp cần thận trọng với ma hoàng (Ma Huang/ephedra) và các sản phẩm bổ sung có thể làm tăng huyết áp. Một số thực phẩm bổ sung cũng có thể tương tác với thuốc đang sử dụng.

Do đó, nếu đang uống thuốc huyết áp, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về tất cả trà thảo dược, viên bổ sung hoặc sản phẩm “hỗ trợ tim mạch” đang sử dụng.

Không tự ý ngừng thuốc vì kiêng đồ uống

Điều quan trọng nhất là không tự ý ngừng hoặc thay đổi liều thuốc huyết áp chỉ vì lo ngại tương tác với một loại đồ uống.

Tương tác phụ thuộc vào tên hoạt chất, liều thuốc, lượng đồ uống và tình trạng sức khỏe từng người. FDA và AHA đều khuyến cáo người bệnh nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để xác định chính xác loại thực phẩm, nước uống cần tránh với thuốc đang dùng.