3 việc không nên làm ngay sau khi uống thuốc huyết áp

Sau khi uống thuốc huyết áp, người bệnh cần tránh những điều sau:

Không đứng dậy quá nhanh nếu chóng mặt

Một số thuốc huyết áp có thể làm huyết áp giảm và gây chóng mặt, đặc biệt lúc mới bắt đầu điều trị hoặc sau khi bác sĩ tăng liều. Khi đang ngồi hoặc nằm rồi đứng dậy quá nhanh, người bệnh có thể cảm thấy choáng, mất thăng bằng hoặc thậm chí ngã. Một số thuốc chẹn kênh canxi cũng có thể gây chóng mặt ở một số người, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khi đã uống thuốc huyết áp thì không nên tự ý uống thêm thuốc giảm đau, thuốc cảm ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì vậy, nếu cảm thấy choáng sau khi uống thuốc, nên thay đổi tư thế từ từ. Nếu đang nằm, hãy ngồi dậy trước, chờ cơ thể ổn định rồi mới đứng lên. Khi đứng, nên vịn vào một điểm chắc chắn nếu cần.

Tình trạng này thường đáng lưu ý hơn ở người lớn tuổi, người mới bắt đầu dùng thuốc hoặc người vừa thay đổi liều. Nếu chóng mặt xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc khiến người bệnh khó đi lại, nên thông báo cho bác sĩ. Không nên tự giảm liều hoặc bỏ thuốc để tránh triệu chứng này.

Không tự ý uống thêm thuốc giảm đau, thuốc cảm

Một số thuốc không kê đơn, chẳng hạn thuốc cảm hay thuốc giảm đau, cũng có khả năng ảnh hưởng đến huyết áp hoặc làm thay đổi tác dụng của thuốc điều trị huyết áp. Đáng chú ý là nhóm thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen và naproxen. Các thuốc này có thể khiến cơ thể giữ nước, ảnh hưởng đến chức năng thận và làm huyết áp tăng ở một số người.

Điều này cũng áp dụng với vitamin, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm thảo dược. Người bệnh nên báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ tất cả các sản phẩm mình đang sử dụng để kiểm tra khả năng tương tác, tiến sĩ dược học Andrew Perugini tại hệ thống y tế Hartford HealthCare (Mỹ) cho biết.

Không tự uống thêm liều nếu huyết áp vẫn cao

Sau khi uống thuốc nhưng huyết áp vẫn cao thì không được tự ý uống thêm liều nữa. Thuốc huyết áp cần được sử dụng theo đúng liều và thời điểm bác sĩ chỉ định. Tự tăng liều dễ khiến huyết áp giảm quá mức và gây chóng mặt, ngất hoặc các vấn đề khác.

Tương tự, nếu quên một liều, không nên tự động uống gấp đôi ở lần tiếp theo để bù. Nếu huyết áp thường xuyên vẫn cao dù đã uống thuốc đúng cách, người bệnh nên ghi lại các lần đo và trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ sẽ đánh giá lại liều thuốc, thời điểm dùng thuốc hoặc toàn bộ phác đồ điều trị, theo Medical News Today.