Tuy nhiên, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp hội Thận học Quốc tế, bệnh thận mạn ảnh hưởng đến hơn 800 triệu người trên toàn thế giới.

Các bác sĩ cho biết người bệnh có thể mất tới 80% chức năng thận trước khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên.

Sau đây, tiến sĩ Srivatsa, bác sĩ chuyên khoa thận và ghép thận tại Bệnh viện Apollo, Bengaluru (Ấn Độ), giải thích lý do vì sao nhiều người mất tới 80% chức năng thận mà không hề hay biết và chỉ ra những dấu hiệu sớm cần lưu ý.

Bác sĩ Srivatsa cho biết tiểu đường, huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Theo bác sĩ Srivatsa, thận có khả năng bù trừ rất tốt. Khi một phần đơn vị lọc bị tổn thương, các đơn vị còn lại sẽ hoạt động mạnh hơn để duy trì chức năng. Vì vậy, bệnh thận có thể âm thầm tiến triển và chỉ bộc lộ triệu chứng khi người bệnh đã mất tới 80% chức năng thận, theo tờ Times Of India.

Những dấu hiệu nhận biết sớm bệnh thận mạn

Theo bác sĩ Srivatsa, khi các triệu chứng xuất hiện, tổn thương thận thường đã nghiêm trọng. Người bệnh có thể mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, ngứa dữ dội và sưng phù ở chân, tay hoặc quanh mắt do chất thải tích tụ và thận mất khả năng điều hòa dịch. Ngoài ra, thận tổn thương còn sản xuất ít erythropoietin hơn, làm giảm tạo hồng cầu, gây thiếu máu và khó thở

Các triệu chứng khác gồm chuột rút, khó tập trung, thay đổi khi đi tiểu và huyết áp cao khó kiểm soát.

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Người bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao cần lưu ý

Các bác sĩ nhấn mạnh những triệu chứng này không hoàn toàn có nghĩa là đã mắc bệnh thận, nhưng nếu kéo dài, đặc biệt ở người bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao, thì không nên bỏ qua.

Bác sĩ Srivatsa cho biết tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn trên toàn thế giới. Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu nhỏ đóng vai trò như bộ lọc của thận, khiến protein rò rỉ vào nước tiểu, gây viêm và sẹo. Tăng huyết áp mạn tính cũng làm hẹp và dày các mạch máu nuôi thận, làm giảm cung cấp oxy và dinh dưỡng, dần thay thế mô lọc khỏe mạnh bằng mô sẹo. Ngoài ra, bệnh tự miễn, bệnh thận đa nang di truyền, sử dụng lâu dài một số thuốc giảm đau, nhiễm trùng thận tái phát, hút thuốc và béo phì cũng làm tăng nguy cơ.

Các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên khám sàng lọc định kỳ bằng xét nghiệm chức năng thận (eGFR) và xét nghiệm nước tiểu để phát hiện bệnh sớm, theo Times Of India.