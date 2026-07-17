Chuyên gia: Một món quen thuộc tốt cho thận, nhiều người ăn mỗi ngày

Thận có vai trò lọc chất thải, điều hòa nước, điện giải và huyết áp. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, chế độ ăn lành mạnh có thể góp phần duy trì chức năng thận và làm chậm tiến triển bệnh thận ở những người có nguy cơ.

Trong số các thực phẩm quen thuộc, trứng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn protein chất lượng cao, phù hợp với đa số người khỏe mạnh và cả một số người mắc bệnh thận khi được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Trứng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn protein chất lượng cao, phù hợp với đa số người khỏe mạnh và cả một số người mắc bệnh thận Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Protein chất lượng cao, ít gây gánh nặng cho cơ thể

Bà Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Mỹ, cho biết trứng chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Đây là nguồn protein có giá trị sinh học cao, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình sửa chữa mô, theo EatingWell.

Theo bà, khi lựa chọn nguồn protein, chất lượng cũng quan trọng không kém số lượng. Trứng cung cấp lượng protein dồi dào trong khi hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều loại thịt đỏ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 1 quả trứng lớn cung cấp khoảng 6 gram protein cùng nhiều dưỡng chất như vitamin D, vitamin B12, choline và selen.

Hàm lượng phốt pho dễ hấp thu theo hướng có lợi

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, người mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng phốt pho trong chế độ ăn vì khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải khoáng chất này.

Trứng vẫn chứa phốt pho, nhưng lượng không quá cao so với nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Quan trọng hơn, trứng không chứa các phụ gia phốt phát vô cơ thường được thêm vào thịt chế biến, xúc xích hay đồ ăn nhanh. Những phụ gia này được cơ thể hấp thu gần như hoàn toàn và có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Dễ kết hợp trong chế độ ăn tốt cho thận

Một chế độ ăn bảo vệ thận không chỉ tập trung vào một loại thực phẩm mà cần ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và nguồn protein chất lượng.

Trứng có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp hoặc ốp la với ít dầu mỡ. Kết hợp trứng cùng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn, đồng thời hạn chế tiêu thụ thịt chế biến và thực phẩm nhiều muối.

Không phải ai cũng nên ăn nhiều trứng

Các chuyên gia lưu ý, người khỏe mạnh có thể ăn trứng với lượng phù hợp trong chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt ở giai đoạn tiến triển hoặc đang chạy thận nhân tạo, cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng protein, phốt pho và kali phù hợp.

Ngoài ra, để bảo vệ thận lâu dài, Quỹ Thận Quốc gia Mỹ khuyến cáo nên duy trì cân nặng hợp lý, uống đủ nước theo nhu cầu, kiểm soát huyết áp, đường huyết, hạn chế ăn mặn, không hút thuốc và khám sức khỏe định kỳ.