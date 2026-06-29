Bác sĩ chỉ thời điểm ăn tối giúp giảm áp lực lên thận hiệu quả

Từ trước đến nay, việc uống đủ nước và kiểm soát huyết áp thường được xem là những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe thận. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thời điểm ăn uống, đặc biệt là thời gian ăn tối, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, từ đó tác động đến chức năng thận.

Ăn tối quá nhiều sát giờ đi ngủ có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Vì sao nói ăn tối muộn có thể gây hại thận?

Theo bác sĩ Himesh Gandhi, chuyên gia phẫu thuật tiết niệu - ung thư, tại Ruby Hall Clinic (Ấn Độ), khi ăn tối sớm cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn và ổn định đường huyết trước khi đi ngủ. Ngược lại, những bữa ăn lớn vào đêm muộn có thể khiến lượng đường và triglyceride trong máu duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Về lâu dài, những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và tăng huyết áp. Đây đều là các tình trạng có thể tạo thêm áp lực cho thận.

Từ đó, bác sĩ Gandhi cho biết việc duy trì sức khỏe chuyển hóa tốt là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng thận. Nên giữ mức đường huyết và huyết áp trong giới hạn bình thường để giúp giảm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, hạn chế áp lực mà tăng huyết áp gây ra cho thận.

Để góp phần bảo vệ thận, nên ăn tối trước giờ đi ngủ ít nhất 2-3 giờ. Ưu tiên các bữa ăn cân bằng gồm rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Để đạt được điều này, mọi người nên kết hợp:

Ăn uống đúng thời điểm.

Kiểm soát khẩu phần ăn.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Lời khuyên của bác sĩ để hỗ trợ thận khỏe mạnh

Bác sĩ Gandhi cho biết một số thay đổi đơn giản trong lối sống có thể giúp bảo vệ sức khỏe thận, gồm:

Cố gắng ăn tối trước giờ đi ngủ ít nhất 2-3 giờ.

Ưu tiên các bữa ăn cân bằng gồm rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh.

Hạn chế ăn quá nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường.

Uống đủ nước trong ngày (trừ trường hợp có bệnh lý đặc biệt như bệnh thận cần điều chỉnh lượng dịch theo chỉ định bác sĩ).

Ngoài ra, tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý, tránh lạm dụng thuốc giảm đau và không hút thuốc lá cũng góp phần duy trì sức khỏe chuyển hóa và sức khỏe thận. Dù hiện chưa có một chế độ ăn cụ thể nào có thể đảm bảo thận luôn khỏe mạnh, nhưng việc chú ý đến thời điểm ăn uống cũng như cách ăn có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với sức khỏe chuyển hóa và sức khỏe thận trong dài hạn, theo Hindustan Times (Ấn Độ).