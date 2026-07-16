Mỗi bữa ăn nên giới hạn ăn bao nhiêu trứng là đủ?

Một quả trứng gà lớn chứa khoảng 70 - 80 calo, 6 - 7 gram protein và khoảng 5 gram chất béo. Đây được xem là một trong những nguồn protein có giá trị sinh học cao nhất vì chứa đầy đủ 9 loại a xít amin thiết yếu cho cơ thể, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Phần lớn lượng cholesterol trong trứng nằm trong lòng đỏ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Gemini

Quan trọng là kiểm soát tổng lượng calo và chất béo trong ngày

Ngoài protein, trứng còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Choline trong lòng đỏ rất cần thiết cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn khoảng 1 - 2 quả trứng trong một bữa là hoàn toàn ổn. Nếu chế độ ăn đã tương đối đủ chất, tức cân đối giữa thịt, cá, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, thì ăn 1 quả trứng mỗi ngày vẫn an toàn.

Một số người có nhu cầu protein cao hơn bình thường, chẳng hạn người tập gym hoặc lao động nặng, có thể ăn 2 - 3 quả trứng mỗi bữa mà không gây vấn đề cho sức khỏe. Điều quan trọng là cần kiểm soát tổng lượng calo và chất béo trong ngày.

Ăn quá nhiều trứng trong 1 lần sẽ khiến khẩu phần mất cân đối

Tuy nhiên, ăn quá nhiều trứng trong 1 lần, chẳng hạn 5 - 6 trứng trở lên và duy trì thường xuyên, có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối. Khi đó, mọi người có xu hướng ưu tiên trứng và giảm rau xanh, trái cây.

Ngoài ra, một quả trứng lớn có khoảng 186 mg cholesterol. Phần lớn lượng cholesterol này nằm trong lòng đỏ. Trước đây, nhiều người cho rằng ăn nhiều trứng sẽ làm tăng cholesterol máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy cholesterol trong thực phẩm không ảnh hưởng đến cholesterol máu nhiều như chúng ta từng nghĩ. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Nutrition cho thấy ăn trứng có thể làm tăng nhẹ cholesterol toàn phần. Tuy nhiên, mức tăng này là nhỏ.

Đối với đa số người khỏe mạnh, gan có khả năng tự điều chỉnh lượng cholesterol tạo ra. Khi lượng cholesterol từ thực phẩm tăng lên, cơ thể có xu hướng giảm lượng cholesterol tự tổng hợp.

Ngoài số lượng còn phụ thuộc vào cách chế biến

Lợi ích của trứng không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và các món ăn kèm. Trứng luộc, hấp hoặc chần sẽ lành mạnh hơn so với trứng chiên ngập dầu.

Một bữa ăn gồm trứng kết hợp với rau xanh, gạo lứt, yến mạch hoặc trái cây sẽ giúp cung cấp đầy đủ chất xơ, vitamin và tạo cảm giác no lâu hơn. Ngược lại, nếu thường xuyên ăn trứng cùng các món nhiều muối, dầu mỡ thì nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch có thể tăng lên, theo Eating Well.