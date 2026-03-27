Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Yến mạch và gạo lứt: Món nào tốt hơn cho đường huyết?

Ngọc Quý
27/03/2026 00:07 GMT+7

Yến mạch và gạo lứt đều là những lựa chọn thay thế cho cơm và tinh bột trắng rất tốt. Với người cần kiểm soát đường huyết, đây là 2 món quan trọng vì chứa nhiều chất xơ, giúp hấp thu đường vào máu chậm hơn.

Yến mạch và gạo lứt không hoàn toàn giống nhau. Mỗi món có điểm mạnh riêng. Cách tác động lên đường huyết cũng còn phụ thuộc vào cách nấu, lượng ăn và món ăn kèm, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Yến mạch và gạo lứt: món nào tốt hơn cho người đường huyết? - Ảnh 1.

ẢNH: AI

Nếu chỉ xét riêng khả năng kiểm soát đường huyết, yến mạch thường nhỉnh hơn. Nhưng nếu xét trên khía cạnh dễ duy trì, có thể dùng lâu dài trong bữa ăn hằng ngày thì gạo lứt lại có lợi thế hơn.

Yến mạch đặc biệt giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa. Nhờ vậy, đường glucose từ thức ăn đi vào máu chậm hơn, giúp đường huyết sau ăn tăng một cách từ từ.

Trong khi đó, so với gạo trắng, gạo lứt ít trải qua quá trình tinh chế hơn và giữ lại được lớp cám, mầm quanh hạt. Do đó, gạo lứt có nhiều chất xơ và thường làm đường huyết tăng chậm hơn gạo trắng.

Ăn gạo lứt nhiều vẫn có thể tăng đường huyết

Một điểm rất quan trọng là lượng ăn. Đây là điều mà nhiều người dễ hiểu lầm. Gạo lứt là món tốt hơn gạo trắng nhưng nếu ăn quá nhiều thì đường huyết vẫn có thể tăng cao. Một chén cơm gạo lứt lớn vẫn chứa khá nhiều tinh bột. Trong khi đó, yến mạch thường được ăn với khẩu phần nhỏ hơn.

Vì vậy, ngoài việc chọn loại nào, người đang kiểm soát đường huyết còn phải để ý đã ăn bao nhiêu. Thực tế, ăn ít gạo lứt kèm thêm rau và protein sẽ tốt hơn nhiều so với ăn một tô đầy cơm nấu từ gạo lứt.

Cách chế biến cũng làm mọi thứ khác đi. Yến mạch nguyên chất, loại cán dẹt hoặc cán vỡ, thường tốt hơn loại yến mạch ăn liền có thêm đường, sữa bột hoặc hương vị ngọt. Trong khi đó, gạo lứt nấu quá mềm hoặc nấu thành cháo, tốc độ làm tăng đường huyết có thể cao hơn so với cơm gạo lứt nấu vừa chín.

Trong bữa ăn hằng ngày, yến mạch thường hợp với bữa sáng hơn. Yến mạch có thể ăn với sữa chua không đường, trứng, sữa đậu nành không đường hoặc một ít quả hạch để giúp no lâu hơn. Gạo lứt nên ăn trong bữa trưa và tối vì gần với thói quen ăn cơm của nhiều người. Đây là lợi thế rất thực tế.

Nếu cần chọn một món có khả năng soát đường huyết tốt hơn món còn lại thì đó sẽ là yến mạch. Nhưng điều này không có nghĩa là gạo lứt kém hoặc không nên dùng. Gạo lứt vẫn là lựa chọn tốt hơn gạo trắng và cần thiết cho chế độ ăn của người bị tiểu đường, theo Eating Well.

Ăn yến mạch thay bữa sáng: Lợi và hại thế nào?

Ăn yến mạch vào buổi sáng thường được cho là mang lại nhiều lợi ích tim mạch, đường huyết và cân nặng. Trên thực tế, mọi việc lại phức tạp hơn. Thay bữa sáng bằng yến mạch có hiệu quả hay không phụ thuộc nhiều yếu tố.

Khám phá thêm chủ đề

Yến mạch gạo lứt Đường huyết kiểm soát đường huyết tăng đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận