Ăn trứng thế nào vừa bổ dưỡng, vừa an toàn? Bác sĩ giải đáp

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Gia Hoàng Vy, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), về bản chất trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein chất lượng cao, vitamin (A, D, B12, folate), choline cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Do đó, dù ăn sống hay nấu chín thì thành phần dinh dưỡng vốn có của trứng không thay đổi hoàn toàn.

Dù vậy, để vừa bảo đảm an toàn thực phẩm vừa duy trì giá trị dinh dưỡng, mọi người nên dùng trứng đã được nấu chín như luộc, hấp hoặc chần kỹ. Các phương pháp này giúp tiêu diệt phần lớn vi sinh vật gây bệnh, đồng thời protein trong trứng cũng được cơ thể tiêu hóa và hấp thu hiệu quả hơn so với trứng sống.

Thay vì chạy theo trào lưu ăn trứng sống, mọi người nên dùng trứng đã được nấu chín như luộc, hấp hoặc chần để đảm bảo sức khỏe ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Kết hợp trứng và mật ong sao cho an toàn?

Dưới góc độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bác sĩ Hoàng Vy khuyến nghị người dân không nên tự làm hoặc sử dụng món trứng sống ngâm mật ong. Lý do là hiện không có “công thức chuẩn” nào giúp bảo đảm món này an toàn nếu trứng vẫn còn sống. Mật ong không có tác dụng làm chín trứng, cũng không thể tiêu diệt chắc chắn các vi khuẩn như Salmonella. Vì vậy, việc ngâm trứng trong mật ong không thay thế được xử lý nhiệt.

Nếu muốn kết hợp trứng gà và mật ong là 2 loại thực phẩm bổ dưỡng, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM) khuyên người dân cần từ bỏ cách ngâm sống hoàn toàn và thay thế bằng cách chế biến sau:

Ưu tiên ăn chín: Ăn trứng luộc lòng đào (lòng trắng chín định hình, lòng đỏ sệt), trứng hấp hoặc trứng rán. Đây là cách tốt nhất để diệt khuẩn và tối ưu hóa lượng đạm hấp thụ.

Nếu làm trứng ngâm mật ong: Hãy sử dụng phương pháp chưng cách thủy (làm chín hỗn hợp bằng hơi nước nóng) hoặc dùng nước sôi để hòa tan, thay vì chỉ ngâm tái ăn trực tiếp.

Tần suất hợp lý: Người khỏe mạnh chỉ nên ăn từ 3 - 4 quả trứng mỗi tuần. Ăn quá nhiều trứng kết hợp mật ong chứa hàm lượng calo cao dễ gây thừa cân, béo phì và tăng gánh nặng cho gan, thận.

“Không có phương pháp nào có thể thay thế việc xử lý nhiệt để bảo đảm an toàn. Vì vậy, lời khuyên đơn giản nhưng quan trọng là hãy ăn trứng đã được nấu chín đúng cách để vừa tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, vừa giảm nguy cơ ngộ độc và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. An toàn nhất vẫn là không chạy theo trào lưu ăn trứng sống”, bác sĩ Hoàng Vy nói thêm.

Bác sĩ gợi ý cách chọn, bảo quản và chế biến trứng

Để hạn chế tối đa nguy cơ trứng bị nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ Đức Thành khuyên nên chọn trứng bằng cách:

Không nên để trứng ở cánh cửa tủ lạnh vì nhiệt độ ở đây thường xuyên thay đổi khi đóng mở cửa, khiến trứng nhanh hỏng. Hãy để trứng ở ngăn mát phía trong ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Ưu tiên trứng có kiểm dịch: Nên mua trứng tại các cơ sở uy tín - nơi trứng đã được rửa sạch vỏ, khử trùng bằng tia cực tím và có nhãn mác, nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng.

Quan sát vỏ trứng: Chọn những quả có vỏ bọc một lớp phấn mịn, hơi ram ráp khi sờ vào (đây là trứng mới). Tránh những quả vỏ quá nhẵn bóng, nứt vỡ hoặc có các vết bẩn đen, phân bám dính (nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào bên trong rất cao).

Kiểm tra bằng cách lắc nhẹ: Cầm quả trứng lắc nhẹ gần tai, nếu không có tiếng động là trứng tươi (vì buồng khí nhỏ, lòng trắng và lòng đỏ đặc). Nếu nghe tiếng động hoặc có cảm giác lỏng bỏng là trứng đã để lâu.

Nguyên tắc bảo quản trứng tại nhà

Không rửa trứng trước khi cất tủ lạnh: Vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ tự nhiên ngăn vi khuẩn xâm nhập. Nếu rửa trứng rồi cất đi, lớp màng này sẽ mất, tạo điều kiện cho vi khuẩn từ bên ngoài đi thẳng vào ruột trứng. Chỉ rửa trứng ngay trước lúc chuẩn bị chế biến.

Bảo quản đúng vị trí: Không nên để trứng ở cánh cửa tủ lạnh vì nhiệt độ ở đây thường xuyên thay đổi khi đóng/mở cửa, khiến trứng nhanh hỏng. Hãy để trứng trong khay/hộp đậy kín và cất ở ngăn mát phía trong. Khi xếp trứng, luôn hướng đầu to lên trên, đầu nhỏ xuống dưới để cố định lòng đỏ ở giữa, giữ trứng tươi lâu hơn.

Thời gian sử dụng: Trứng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nên được sử dụng hết trong vòng 3 - 5 tuần kể từ ngày mua.