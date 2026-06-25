Trứng 2 lòng đỏ có tốt hơn trứng thường?

Thông thường, mỗi quả trứng chỉ chứa 1 lòng đỏ vì gà mái chỉ phóng thích 1 noãn trong mỗi chu kỳ đẻ. Tuy nhiên, đôi khi 2 noãn được giải phóng gần như cùng lúc và cùng di chuyển qua ống dẫn trứng. Khi đó, chúng được bao bọc chung bởi 1 lớp lòng trắng và 1 lớp vỏ, tạo thành quả trứng có 2 lòng đỏ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Trứng 2 lòng đỏ có thể chứa nhiều dinh dưỡng hơn vì chúng thường lớn hơn ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Hiện tượng trên thường gặp ở những con gà mái còn non, mới bắt đầu bước vào giai đoạn đẻ trứng. Lúc này, hệ sinh sản của gà chưa hoạt động hoàn toàn ổn định nên việc phóng thích 2 noãn cùng lúc có thể xảy ra. Một số gà mái lớn tuổi hoặc có yếu tố di truyền đặc biệt cũng có khả năng đẻ trứng 2 lòng đỏ thường xuyên hơn.

Do chứa 2 lòng đỏ nên những quả trứng này thường có kích thước lớn hơn và nặng hơn so với trứng thông thường. Đây cũng là lý do nhiều người có thể nhận biết trứng hai lòng đỏ ngay từ bên ngoài nhờ trọng lượng hoặc kích cỡ.

Xét về tổng lượng dinh dưỡng trên mỗi quả trứng, trứng 2 lòng đỏ có nhiều dinh dưỡng hơn trứng thông thường. Lòng đỏ là nơi tập trung phần lớn các vitamin, khoáng chất và chất béo của trứng. Đây cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin D, vitamin B12, folate, choline, selen và các chất chống ô xy hóa lutein, zeaxanthin.

Không khác biệt về chất lượng dinh dưỡng

Vì chứa 2 lòng đỏ nên chúng thường cung cấp nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất hơn so với 1 quả trứng thông thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa loại trứng này tốt hơn một cách vượt trội.

Điều cần hiểu đúng là trứng 2 lòng đỏ khác với trứng thường chủ yếu ở lượng dinh dưỡng, chứ không phải chất lượng dinh dưỡng. Chúng không chứa loại vitamin hay khoáng chất đặc biệt nào mà trứng thường không có. Người ăn nhận được nhiều dưỡng chất hơn đơn giản vì quả trứng có 2 lòng đỏ thay vì 1, nên lượng protein, chất béo, cholesterol và một số vitamin trong lòng đỏ cũng nhiều hơn.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Foods đã so sánh thành phần hóa học giữa trứng 2 lòng đỏ và trứng 1 lòng đỏ. Kết quả cho thấy trứng 2 lòng đỏ có hàm lượng chất béo và một số a xít béo cao hơn, đồng thời giá trị dinh dưỡng tổng thể cũng nhỉnh hơn đôi chút.

Đối với những người thường xuyên tập gym hoặc có nhu cầu năng lượng cao, trứng 2 lòng đỏ là một lựa chọn tốt để bổ sung thêm protein và các vi chất dinh dưỡng. Ngoài protein, lòng đỏ còn cung cấp choline, dưỡng chất quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh và chức năng cơ bắp, theo Verywell Health.