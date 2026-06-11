Lòng đỏ trứng càng đậm màu có phải càng bổ dưỡng?

Yếu tố quan trọng nhất quyết định màu sắc của lòng đỏ là các sắc tố carotenoid có trong khẩu phần ăn của gà. Carotenoid là nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ trong nhiều loại rau củ, trái cây, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cả trứng có lòng đỏ nhạt và lòng đỏ đậm đều là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin, khoáng chất và choline cho cơ thể ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Carotenoid giúp lòng đỏ trứng có màu đậm hơn

Khi gà ăn các loại thực vật giàu carotenoid như bắp, cỏ linh lăng, bí đỏ, rau xanh..., các sắc tố này sẽ được hấp thu và tích lũy trong lòng đỏ trứng. Kết quả là lòng đỏ có màu vàng đậm hoặc cam hơn. Ngược lại, nếu khẩu phần ăn chứa ít carotenoid, lòng đỏ sẽ có màu nhạt hơn.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Poultry Science cho thấy bổ sung carotenoid vào khẩu phần của gà mái giúp lòng đỏ trứng có màu đậm hơn, đồng thời làm tăng hàm lượng các carotenoid như lutein và zeaxanthin tích lũy trong lòng đỏ.

Ngoài thức ăn, giống gà, tuổi của gà và điều kiện chăn nuôi cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc lòng đỏ. Tuy nhiên, khẩu phần ăn vẫn là yếu tố quyết định lớn nhất.

Màu sắc lòng đỏ chưa đánh giá được trứng nào bổ dưỡng hơn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, màu sắc lòng đỏ không phải là thước đo đáng tin cậy để đánh giá tổng thể giá trị dinh dưỡng của quả trứng. Một quả trứng có lòng đỏ màu cam đậm không nhất thiết chứa nhiều protein hơn hoặc nhiều vitamin hơn so với một quả trứng có lòng đỏ vàng nhạt, chuyên gia dinh dưỡng Emma Laing, giáo sư lâm sàng Đại học Georgia (Mỹ), cho biết.

Hàm lượng protein, chất béo, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K cùng nhiều khoáng chất trong trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như giống gà, điều kiện nuôi, sức khỏe của gà và thành phần dinh dưỡng tổng thể trong khẩu phần ăn. Vì vậy, chỉ dựa vào màu sắc lòng đỏ để đánh giá trứng nào bổ dưỡng hơn là chưa chính xác.

Tuy nhiên, dù không phản ánh toàn bộ giá trị dinh dưỡng của quả trứng, lòng đỏ đậm màu đôi khi có thể cho thấy hàm lượng carotenoid cao hơn. Các carotenoid phổ biến trong lòng đỏ trứng gồm lutein và zeaxanthin. Đây là những chất chống ô xy hóa có vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt. Hai hợp chất này tập trung nhiều ở điểm vàng của võng mạc, có lợi cho thị lực và bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng xanh cũng như quá trình lão hóa.

Theo các chuyên gia, khi đánh giá chất lượng dinh dưỡng của trứng, nên quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc sản phẩm, điều kiện chăn nuôi, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thông tin dinh dưỡng được công bố trên bao bì, theo Verywell Health.