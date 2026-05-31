Vì sao người tập gym nên ăn khoai lang?

Khi tập gym, cơ thể cần tinh bột để tạo năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Nếu thiếu tinh bột, người tập dễ cảm thấy mệt, giảm sức bền hoặc khó duy trì cường độ tập, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Dưới đây là những lý do mà người tập gym nên đưa khoai lang vào chế độ ăn.

Cung cấp năng lượng ổn định khi tập

Khoai lang chứa tinh bột phức tạp, nghĩa là khoai được tiêu hóa chậm hơn so với các loại tinh bột tinh chế như bánh ngọt. Trong 100 gram khoai lang nấu chín chứa khoảng 20 gram tinh bột phức tạp cùng lượng chất xơ đáng kể. Đây là lý do nhiều người chọn ăn khoai lang trước tập hoặc sau tập để bổ sung năng lượng và phục hồi glycogen cho cơ bắp.

Ngoài ra, ăn đủ tinh bột còn giúp cơ thể hạn chế sử dụng protein trong cơ bắp làm năng lượng. Đây là tình trạng có thể khiến cơ bắp nhỏ lại.

Giàu kali có lợi cho hoạt động cơ bắp

Kali là khoáng chất quan trọng đối với hoạt động của cơ và thần kinh. Khi tập luyện cường độ cao hoặc đổ nhiều mồ hôi, cơ thể sẽ mất một phần điện giải, trong đó có kali.

Khoai lang là nguồn kali khá tốt. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một củ khoai lang cỡ trung bình, khoảng 110-130 gram, có thể chứa hơn 500 mg kali.

Bổ sung đủ kali giúp duy trì chức năng co cơ và cân bằng điện giải trong cơ thể. Điều này có thể giúp người tập giảm nguy cơ chuột rút và cảm giác mệt mỏi sau vận động kéo dài, chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick tại trung tâm y khoa Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Phù hợp cho cả tăng cơ và giảm mỡ

Khoai lang là thực phẩm khá linh hoạt trong chế độ ăn của người tập gym. Với người muốn tăng cơ, khoai lang giúp bổ sung tinh bột phức tạp cho tập luyện và phục hồi glycogen cho cơ bắp.

Trong khi đó, với người giảm mỡ, lượng chất xơ và khả năng tạo cảm giác no của khoai lang lại trở thành lợi thế giúp kiểm soát lượng calo nạp vào.

Điều quan trọng là tổng thể chế độ ăn chứ không phải chỉ riêng khoai lang. Nếu muốn tăng cơ, người tập vẫn cần bổ sung đủ protein từ các thực phẩm như trứng, thịt, cá, sữa hoặc các loại đậu. Nếu muốn giảm mỡ, cần kiểm soát tổng lượng calo và duy trì vận động đều đặn, theo Medical News Today.