Sức khỏe

Tập gym đều nhưng không xuống mỡ: 4 sai lầm hay bị bỏ qua

Ngọc Quý
11/05/2026 19:43 GMT+7

Dù tập gym đều đặn suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, không ít người vẫn thấy mỡ cơ thể gần như không giảm. Điều này dễ khiến họ nghĩ rằng mình thuộc kiểu 'cơ địa khó giảm cân' hoặc cho rằng cần phải tập nặng hơn nữa.

  • Ăn lành mạnh nhưng vẫn dư calo
  • Đánh giá quá cao lượng calo tiêu hao khi tập
  • Tập xong nhưng ngồi quá nhiều
  • Tập gym quá nhiều và nóng vội

Trong nhiều trường hợp, vấn đề trên thường không nằm ở việc thiếu nỗ lực mà ở những sai lầm dễ bị bỏ qua trong quá trình giảm mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cố gắng tập cường độ cao để giảm mỡ có thể làm tăng nguy cơ chấn thương

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mắc khi giảm mỡ:

Ăn lành mạnh nhưng vẫn dư calo

Không phải cứ ăn thực phẩm lành mạnh thì sẽ giảm cân hay giảm mỡ. Trên thực tế, nhiều món được xem là tốt cho sức khỏe vẫn chứa lượng calo khá cao, dễ gây dư calo nếu ăn quá nhiều.

Ví dụ, các loại hạt dinh dưỡng, bơ đậu phộng, nước ép trái cây, rau trộn nhiều sốt béo, sinh tố bơ và gạo lứt với số lượng nhiều. Chúng đều có thể cung cấp lượng calo đáng kể. Mọi người không cần phải đếm từng calo một cách cực đoan nhưng nên chú ý khẩu phần ăn thực tế, đặc biệt với đồ ăn vặt và đồ uống ngọt.

Đánh giá quá cao lượng calo tiêu hao khi tập

Không ít người tập gym cho rằng chỉ cần chạy bộ 45 phút hoặc tập cường độ cao là có thể đốt sạch lượng calo từ những bữa ăn lớn. Trên thực tế, lượng calo tiêu hao khi tập thường thấp hơn nhiều so với tưởng tượng. Một ly trà sữa cỡ lớn có thể chứa 300 - 600 calo, trong khi buổi chạy bộ 30 phút đôi khi chỉ giúp đốt khoảng 200 - 400 calo, tùy cân nặng và cường độ vận động.

Bên cạnh đó, đồng hồ thông minh hoặc máy tập cardio tại phòng gym đôi khi có thể ước tính lượng calo tiêu hao cao hơn thực tế. Điều này khiến nhiều người chủ quan và tự thưởng thêm đồ ăn sau buổi tập, từ đó vô tình làm mức calo thâm hụt không đủ để giảm mỡ.

Tập xong nhưng ngồi quá nhiều

Một buổi tập kéo dài một giờ không thể bù lại việc ngồi liên tục suốt phần lớn thời gian còn lại trong ngày. Đây là sai lầm khá phổ biến ở những người làm việc văn phòng.

Sau khi tập, nhiều người có xu hướng vận động ít hơn vì cảm thấy mệt hoặc cho rằng mình đã tập đủ trong ngày. Điều này vô tình làm giảm lượng calo tiêu hao từ các hoạt động thường ngày như đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà hay di chuyển hằng ngày.

Tập nhiều và nóng vội

Một số người tập gym gần như mỗi ngày với cường độ rất cao vì muốn thấy kết quả thật nhanh. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài, tăng nguy cơ chấn thương và khó duy trì lâu dài.

Giảm mỡ bền vững thường là một quá trình lâu dài. Trong nhiều trường hợp, cân nặng có thể chưa thay đổi rõ rệt nhưng vòng eo nhỏ hơn, quần áo rộng hơn hoặc cơ thể săn chắc hơn. Đây vẫn là dấu hiệu cho thấy người tập đang đi đúng hướng, theo Verywell Health.

'Ăn thịt gà hay thịt bò để tăng cơ nhanh hơn' là câu hỏi của rất nhiều người tập gym. Cả hai đều là nguồn protein động vật chất lượng cao, vốn là dưỡng chất quan trọng giúp cơ bắp phát triển.

