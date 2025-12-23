Uống cà phê ngọt, trà sữa buổi chiều ảnh hưởng thế nào đến mỡ bụng?

Đường tự do khiến người uống rất dễ tăng cân. Uống nhiều trong thời gian dài có thể dẫn đến tiểu đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lượng calo trong một ly trà sữa có thể tương đương một bữa ăn phụ ẢNH: AI

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị trong khẩu phần ăn hằng ngày, lượng đường tự do không nên vượt quá 10%. Lý tưởng nhất là dưới 5%. Trong khi đó, chỉ một ly trà sữa hoặc cà phê pha ngọt cỡ lớn đã có thể chiếm phần đáng kể, thậm chí vượt mức này.

Trên thực tế, dùng các món giàu calo ở dạng lỏng dễ khiến tích mỡ bụng hơn so với đồ ăn. Vì khi uống một ly cà phê ngọt hay trà sữa buổi chiều, phần lớn mọi người không tự động ăn ít đi trong các bữa tiếp theo. Điều này là do đồ uống ngọt không tạo tín hiệu no mạnh như thực phẩm rắn.

Nếu vẫn ăn như bình thường thì tổng lượng calo trong ngày sẽ tăng lên đáng kể. Chính đặc điểm này làm đồ uống ngọt trở thành yếu tố âm thầm làm tăng mỡ bụng, dù người uống không cảm thấy mình ăn nhiều.

Điều đáng ngại là mỡ bụng không chỉ là mỡ dưới da mà còn bao gồm mỡ nội tạng. Đây là loại mỡ làm tăng rủi mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Circulation ghi nhận những người dùng nhiều đồ uống có đường có xu hướng tích lũy mỡ bụng và mỡ nội tạng nhiều hơn qua thời gian.

Với trà sữa, nhiều người thường uống vì thích chứ không phải xem đó là một bữa ăn. Nhưng trên thực tế, ly trà sữa đó có thể cung cấp lượng calo tương đương một bữa phụ. Ngoài ra, lượng đường cao khiến đường huyết tăng nhanh. Các loại topping như trân châu, bánh pudding hay thạch làm tổng năng lượng tăng mạnh.

Trong khi đó, cà phê ngọt ngoài có đường và sữa thì còn có caffeine. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy nạp caffeine trong vòng 6 giờ trước khi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ kém lại tăng cảm giác thèm đồ ngọt, khiến cơ thể mệt mỏi và ngần ngại vận động. Hệ quả là khiến mỡ bụng tích ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cà phê hay trà sữa. Thay vào đó, người uống cần điều chỉnh hợp lý và uống một cách điều độ. Chẳng hạn, họ có thể yêu cầu giảm lượng đường, chọn size nhỏ, hạn chế hoặc không cho topping. Ưu tiên các loại sữa ít béo hoặc không đường. Những thay đổi này sẽ giúp giảm đáng kể lượng calo trong thức uống, theo Healthline.