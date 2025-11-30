Uống nhiều trà sữa, quên bù nước tăng gánh nặng thận

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Châu Quyên (Viện Dinh dưỡng), cho biết, qua thực tế khám tư vấn dinh dưỡng, các bác sĩ nhận được một số phản ánh từ các cha mẹ về tình trạng, con của họ, trong giai đoạn dậy thì, hay bị chuột rút, dù ăn uống đầy đủ.

Bác sĩ Quyên chia sẻ, tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể "lớn vụt", đặc biệt là xương và cơ. Trẻ có thể cao thêm 8 -10 cm mỗi năm, khiến hệ cơ, xương phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Chiều cao và khối cơ phát triển mạnh khiến hệ cơ phải làm việc liên tục để bắt kịp xương, dễ dẫn đến căng cứng và co rút (chuột rút).

Hạn chế thức ăn nhanh, đồ uống ngọt; tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây để bổ sung vi chất, vitamin ẢNH AI

"Thói quen ăn uống chưa tối ưu do thức ăn nhanh và nước ngọt, trà sữa chiếm nhiều trong khẩu phần làm trẻ thiếu vi chất và vitamin cần cho sự ổn định của cơ bắp. Do đó các gia đình cần lưu ý để giúp trẻ có thói quen tốt về dinh dưỡng", bác sĩ Quyên lưu ý.

Hoặc trẻ vận động nhiều, thường xuyên đổ mồ hôi khi chơi thể thao nhưng lại không bù nước kịp thời, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước và dễ bị chuột rút.

Một nguyên nhân khá thường gặp khiến các trẻ bị chứng co rút cơ là do căng thẳng và áp lực học tập. Stress kích hoạt hormone căng thẳng khiến các sợi cơ luôn trong tình trạng "căng dây", rất dễ co rút chỉ với những thay đổi nhỏ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi các khoáng chất quan trọng như canxi, magie, kali hoặc natri không đủ, hoạt động co - giãn của cơ bị gián đoạn. Sự mất cân bằng này khiến cơ dễ co thắt bất thường. Để đảm bảo cung cấp đủ vi chất, vitamin, các trẻ lứa tuổi dậy thì cần được uống đủ nước, nhất là khi tập luyện hoặc thời tiết nóng; ăn nhiều rau, trái cây, sữa và các thực phẩm giàu khoáng chất; hạn chế nước ngọt, trà sữa, thức ăn nhanh.

"Tắm nắng 10 - 15 phút/ngày là giải pháp tốt, không tốn kém, và rất sẵn có trong điều kiện khí hậu Việt Nam, để tăng hấp thu vitamin D, là vi chất quan trọng cho sự phát triển của trẻ", bác sĩ Quyên chia sẻ.

Bổ sung vi chất từ thực phẩm

Ở tuổi dậy thì, trẻ có nhu cầu canxi cao. Canxi có từ sữa và chế phẩm sữa, các loại cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ hoặc rau xanh đậm.

Magie giúp thư giãn sợi cơ và cân bằng với canxi trong quá trình co - giãn. Nhiều trẻ tuổi dậy thì ăn uống thất thường, ít rau, ít ngũ cốc nguyên cám nên dễ thiếu magie. Các thực phẩm giàu magie gồm các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh và chuối.

Kali hỗ trợ dẫn truyền thần kinh - cơ. Mất kali do đổ mồ hôi nhiều khi vận động, hoặc ăn ít trái cây, rau củ. Chuối, khoai tây, khoai lang, cam, bơ là nguồn kali tự nhiên tốt cho trẻ.

Natri giữ vai trò tạo và dẫn truyền xung điện, cho phép tín hiệu thần kinh đi đến sợi cơ chính xác. Ở tuổi dậy thì, ăn quá nhiều từ thức ăn nhanh, đồ chế biến sẵn chứa nhiều muối dẫn đến giữ nước, tăng gánh nặng thận; đồng thời làm trẻ uống nước ít hơn, gián tiếp làm tăng nguy cơ chuột rút do mất cân bằng điện giải. Do đó cần lưu ý chế độ ăn đảm bảo đủ natri trong trường hợp mất nhiều mồ hôi, nhưng lại tránh thừa muối do ăn mặn.