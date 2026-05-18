Ăn 1 quả trứng mỗi ngày vào mùa hè: Chuyên gia khuyên gì?

Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng cao trong mùa hè, để tối đa hóa lợi ích của việc ăn trứng, chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số lời khuyên.

Tiến sĩ Jinal Patel, chuyên gia dinh dưỡng trưởng tại Bệnh viện Zynova Shalby, Mumbai, (Ấn Độ) giải thích: Trứng là một trong những nguồn cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, D và sắt. Một quả trứng cung cấp khoảng 6 - 7 gram protein chất lượng cao, chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần.

Giải đáp về số lượng nên ăn trong những ngày hè nóng bức một cách an toàn, chuyên gia Jinal Patel khuyến nghị: Ăn 1 - 2 quả trứng mỗi ngày là ổn, theo tờ Hindustan Times.

Đặc biệt, vào mùa hè, cảm giác thèm ăn giảm xuống, ăn trứng càng phù hợp vì giúp no lâu hơn.

Nên ưu tiên ăn trứng luộc để tận dụng lợi ích tốt hơn Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Cần lưu ý gì khi ăn trứng vào mùa hè?

Tuy nhiên, nhiệt độ tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, bạn cần chú ý đến cách bảo quản và xử lý trứng.

Chuyên gia Patel giải thích: Xử lý trứng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và các vấn đề cho dạ dày. Ăn trứng bị nhiễm khuẩn hoặc nấu chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dẫn đến tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và đau bụng.

Lời khuyên của chuyên gia

Chuyên gia Patel khuyên, bạn cần cẩn thận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Tránh ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ, vì nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn.

Bảo quản trứng đúng cách trong tủ lạnh để tránh hư hỏng và nhiễm khuẩn.

Không nên để trứng ở ngoài trời quá lâu trong mùa hè.

Ăn với khẩu phần vừa phải, khoảng 1 - 2 quả mỗi ngày là an toàn. Kết hợp trứng với rau, salad và ngũ cốc nguyên hạt.

Chọn trứng luộc hoặc trứng bác thay vì chiên rán.

Ai cần lưu ý khi ăn trứng?

Tuy trứng an toàn với đa số người khỏe mạnh, nhưng một số nhóm người cần thận trọng hơn khi sử dụng:

Người có cholesterol LDL cao hoặc bệnh tim mạch: nên theo dõi lượng trứng, đặc biệt là lòng đỏ, và chú ý tổng thể chế độ ăn thay vì chỉ nhìn vào trứng đơn lẻ.

Ăn chay như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Người mắc tiểu đường: có thể ăn trứng nhưng cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng phù hợp với nguy cơ tim mạch và kiểm soát đường huyết.

Người dị ứng trứng: cần tránh vì có thể gây phản ứng từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Phụ nữ mang thai, người lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch: nên tránh trứng sống hoặc chưa chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.

Bác sĩ Howard E. LeWine, làm việc tại chuyên trang sức khỏe Harvard Health Publishing (ĐH Harvard, Mỹ), cho biết với đa số người khỏe mạnh, ăn khoảng 1 quả trứng/ngày không làm tăng nguy cơ bệnh tim nếu kết hợp chế độ ăn lành mạnh.