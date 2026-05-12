Trứng và đậu hũ: Nguồn protein nào phù hợp với bạn?

Trứng có protein dễ hấp thu hơn, phù hợp tăng cơ và phục hồi sau vận động

Đậu hũ là nguồn protein thực vật hoàn chỉnh, không chứa cholesterol

Chọn trứng hay đậu hũ phụ thuộc mục tiêu dinh dưỡng và chế độ ăn uống

Trứng từ lâu được xem là nguồn protein chất lượng cao. Trong khi đó, đậu hũ ngày càng được ưa chuộng nhờ phù hợp với người ăn chay hoặc những người muốn giảm khẩu phần thịt động vật. Để biết món nào cung cấp protein tốt hơn thì cần nhìn vào nhiều yếu tố như hàm lượng protein, chất lượng protein, khả năng hấp thu và các dưỡng chất đi kèm, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người muốn tăng cơ có thể ưu tiên trứng, trong khi đậu hũ lại phù hợp hơn với người ăn chay ẢNH: N.Quý tạo từ GM

Chất lượng protein của trứng được đánh giá cao

Nếu chỉ xét lượng protein đơn thuần, sự khác biệt giữa đậu hũ và trứng không quá lớn như nhiều người nghĩ. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một quả trứng lớn 50 gram cung cấp khoảng 6 gram protein. Trong khi đó, 100 gram đậu hũ cứng có thể chứa khoảng 8 - 17 gram protein, tùy thuộc vào loại đậu hũ và lượng nước còn lại bên trong.

Xét về chất lượng protein thì trứng có lợi thế hơn. Chất lượng protein của trứng được đánh giá dựa trên thành phần a xít amin thiết yếu và khả năng cơ thể tiêu hóa, hấp thu. Trứng được xem là nguồn protein hoàn chỉnh vì chứa đủ 9 a xít amin thiết yếu. Protein trong trứng cũng có khả năng hấp thu rất cao.

Đậu hũ có lợi thế hơn với sức khỏe tim mạch

Tuy nhiên, đậu hũ có lợi thế hơn về sức khỏe tim mạch. Không như trứng, đậu hũ không chứa cholesterol. Do làm từ đậu nành nên đậu hũ cũng có isoflavone, hợp chất thực vật có thể mang lại lợi ích cho tim mạch.

Nếu mục tiêu là tăng cơ hoặc phục hồi sau vận động, trứng là lựa chọn phù hợp hơn nhờ protein dễ hấp thu. Không những vậy, trứng còn có vitamin B12, vitamin D, vitamin A, selen và đặc biệt là choline.

Nếu ăn chay hoặc muốn giảm thực phẩm từ động vật, đậu hũ là nguồn protein thực vật chất lượng và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, theo Verywell Health.