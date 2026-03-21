Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đừng nghĩ quả bơ ít protein mà không quan tâm, vì những lý do sau

Nguyễn Vy
21/03/2026 12:09 GMT+7

Quả bơ được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng liệu có cung cấp đủ protein cho cơ thể? Câu trả lời có thể khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt với những ai đang ăn theo chế độ ăn lành mạnh.

Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong loại quả này khá thấp, không phù hợp để xem là nguồn cung cấp protein chính trong khẩu phần ăn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Theo bà Karina Tolentino, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, bơ không phù hợp để bổ sung protein nhưng lại là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch.

Tuy hàm lượng protein trong bơ thấp nhưng nó rất giàu dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe

Hàm lượng protein trong bơ thấp

Một quả bơ cỡ trung bình cung cấp khoảng 4 g protein. Theo đó, 50 g đến 100 g bơ chỉ cung cấp lượng protein dao động từ 1 đến 2 g.

Kích thước và trọng lượng bơ có thể khác nhau, nên giá trị dinh dưỡng chỉ mang tính ước tính.

Bơ cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng nhưng không nổi bật về protein. Loại quả này chứa nhiều calo từ chất béo và carbohydrate, nên không giúp bổ sung protein hiệu quả.

Người trưởng thành cần khoảng 1,2 đến 1,6 g protein cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Một số trường hợp đặc biệt như người mắc bệnh thận cần điều chỉnh lượng protein phù hợp.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của bơ

Khẩu phần 50 g bơ cung cấp khoảng 6% cầu kali mỗi ngày. Lượng đồng, folate và vitamin K đạt khoảng 10% nhu cầu. Vitamin B5 cung cấp khoảng 15% nhu cầu hằng ngày.

Bơ còn chứa sắt, vitamin C, vitamin E và nhiều khoáng chất khác như magie, kẽm, mangan. Hàm lượng chất béo không bão hòa trong bơ, đặc biệt là axit oleic, có lợi cho tim mạch.

Ngoài ra, 50 g bơ cung cấp khoảng 3 g chất xơ, tương đương 11% nhu cầu mỗi ngày. Lượng chất xơ này giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no.

Vai trò của bơ trong chế độ ăn

Bơ không phù hợp để bổ sung protein nhưng lại là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch. Kết cấu mềm mịn giúp tăng cảm giác no và cải thiện độ ngon miệng của bữa ăn.

Người dùng nên xem bơ là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, không nên sử dụng như nguồn protein chính trong chế độ ăn hằng ngày.

Ăn bơ thường xuyên: Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu?

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, cùng các loại vitamin C, E, K, B6, nhiều khoáng chất như riboflavin, niacin, folate, axit pantothenic, magie và kali.

Khám phá thêm chủ đề

Quả bơ protein Chất xơ kali sức khỏe tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận