Đừng nghĩ quả bơ ít protein mà không quan tâm, vì những lý do sau

Quả bơ chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong loại quả này khá thấp, không phù hợp để xem là nguồn cung cấp protein chính trong khẩu phần ăn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Theo bà Karina Tolentino, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, bơ không phù hợp để bổ sung protein nhưng lại là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch.

Tuy hàm lượng protein trong bơ thấp nhưng nó rất giàu dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe Ảnh: AI

Hàm lượng protein trong bơ thấp

Một quả bơ cỡ trung bình cung cấp khoảng 4 g protein. Theo đó, 50 g đến 100 g bơ chỉ cung cấp lượng protein dao động từ 1 đến 2 g.

Kích thước và trọng lượng bơ có thể khác nhau, nên giá trị dinh dưỡng chỉ mang tính ước tính.

Bơ cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng nhưng không nổi bật về protein. Loại quả này chứa nhiều calo từ chất béo và carbohydrate, nên không giúp bổ sung protein hiệu quả.

Người trưởng thành cần khoảng 1,2 đến 1,6 g protein cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Một số trường hợp đặc biệt như người mắc bệnh thận cần điều chỉnh lượng protein phù hợp.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của bơ

Khẩu phần 50 g bơ cung cấp khoảng 6% cầu kali mỗi ngày. Lượng đồng, folate và vitamin K đạt khoảng 10% nhu cầu. Vitamin B5 cung cấp khoảng 15% nhu cầu hằng ngày.

Bơ còn chứa sắt, vitamin C, vitamin E và nhiều khoáng chất khác như magie, kẽm, mangan. Hàm lượng chất béo không bão hòa trong bơ, đặc biệt là axit oleic, có lợi cho tim mạch.

Ngoài ra, 50 g bơ cung cấp khoảng 3 g chất xơ, tương đương 11% nhu cầu mỗi ngày. Lượng chất xơ này giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no.

Vai trò của bơ trong chế độ ăn

Bơ không phù hợp để bổ sung protein nhưng lại là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch. Kết cấu mềm mịn giúp tăng cảm giác no và cải thiện độ ngon miệng của bữa ăn.

Người dùng nên xem bơ là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, không nên sử dụng như nguồn protein chính trong chế độ ăn hằng ngày.