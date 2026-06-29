Trào lưu ăn trứng sống, trứng ngâm mật ong: Bổ dưỡng hay nguy cơ rước thêm bệnh?

Dưới phần bình luận của các video ăn trứng sống, trứng ngâm mật ong, nhiều ý kiến được đưa ra: Người khuyên không nên ăn, người cho rằng đây là cách ăn “bổ” lâu đời được áp dụng phổ biến. Vậy, đâu mới là ý kiến đúng về mặt y học?

Những ý kiến xoay quanh món trứng sống ngâm mật ong (trái) và ăn trứng gà sống (phải) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không bổ dưỡng như nhiều người vẫn nghĩ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết ăn trứng sống trực tiếp hoặc ngâm mật ong thô không qua xử lý nhiệt mang lại mối nguy lớn: Nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc.

Vi khuẩn Salmonella có thể tồn tại cả ở vỏ ngoài lẫn bên trong lòng đỏ trứng. Khi ăn sống, vi khuẩn này tấn công hệ tiêu hóa gây nhiễm trùng ruột, đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài, nôn mửa và sốt cao. Đối với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu, nhiễm độc Salmonella thậm chí có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong.

“Nhiều người cho rằng ngâm lòng đỏ trứng vào mật ong sẽ làm trứng ‘chín sinh học’. Thực tế, mật ong có tính kháng khuẩn và hút nước cao làm lòng đỏ đông đặc lại (đổi màu và dẻo như thạch) nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn Salmonella hoặc bào tử vi khuẩn có sẵn trong trứng. Còn việc húp trứng sống trực tiếp có thể gây đầy bụng, khó tiêu vì cơ thể phải tốn nhiều năng lượng nhưng lại khó phân hủy các chuỗi protein sống”, bác sĩ Đức Thành cho hay.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Gia Hoàng Vy, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), cho biết đến nay chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy ăn trứng sống hoặc trứng ngâm mật ong mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội hay “bổ dưỡng” hơn so với ăn trứng đã được nấu chín đúng cách.

“Mật ong chủ yếu cung cấp năng lượng từ đường và một số hợp chất chống oxy hóa với hàm lượng không đáng kể. Việc ngâm trứng trong mật ong không làm gia tăng giá trị dinh dưỡng của trứng, hay ngược lại, trứng cũng không tăng giá trị dinh dưỡng của mật ong. Vì vậy, những công dụng như tăng cường sinh lực, làm đẹp da hay tăng cường miễn dịch khi ăn trứng sống hoặc trứng ngâm mật ong hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định”, bác sĩ Hoàng Vy nhấn mạnh.

Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai cần tuyệt đối tránh sử dụng trứng sống hoặc trứng ngâm mật ong Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Những ai cần đặc biệt lưu ý?

Theo bác sĩ Đức Thành, cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 50% protein từ trứng sống. Trong khi đó, trứng chín giúp cơ thể hấp thụ tới 90% protein vì nhiệt độ làm biến tính protein, giúp các enzyme tiêu hóa dễ dàng bẻ gãy và hấp thụ chúng.

Thêm vào đó, lòng trắng trứng sống chứa avidin, một loại protein cản trở cơ thể hấp thụ biotin (chất cần thiết cho da, tóc và móng). Khi nấu chín, avidin bị phá hủy, giúp giải phóng biotin để cơ thể hấp thụ bình thường. Ngoài ra, các vi chất như choline (tốt cho não), lutein và zeaxanthin (tốt cho mắt) trong lòng đỏ hầu như không bị thay đổi đáng kể khi nấu chín tới.

Bác sĩ Hoàng Vy lưu ý thêm, ngoài Salmonella, việc sử dụng trứng sống hoặc trứng ngâm mật ong cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm các vi sinh vật khác nếu trứng không được sản xuất, bảo quản hoặc chế biến đảm bảo vệ sinh. Điều cần lưu ý là mật ong không có khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong trứng hay thay thế quá trình xử lý nhiệt. Vì vậy, việc ngâm trứng trong mật ong không làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Để bảo đảm an toàn, người dân nên sử dụng trứng đã được nấu chín hoàn toàn hoặc trứng đã được thanh trùng khi cần dùng trong các món không qua gia nhiệt.

Bác sĩ Vy khuyên một số nhóm người cần tuyệt đối tránh sử dụng trứng sống hoặc trứng ngâm mật ong gồm:

Trẻ nhỏ.

Phụ nữ mang thai.

Người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch (như người đang điều trị ung thư, ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc nhiễm HIV).

Ngoài ra, người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận hoặc các bệnh lý làm suy giảm sức đề kháng cũng nên thận trọng và tránh sử dụng trứng chưa được nấu chín.