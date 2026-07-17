Dấu hiệu nào cho thấy có thể bạn đang bị huyết áp cao?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), tăng huyết áp là tình trạng huyết áp duy trì ở mức từ 130/80 mmHg trở lên. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim, suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Đau đầu dữ dội, chóng mặt bất thường

Tiến sĩ Nieca Goldberg, chuyên gia tim mạch tại Mỹ, cho biết đa số người bị tăng huyết áp không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi huyết áp tăng rất cao, một số người có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, đặc biệt ở vùng sau gáy, kèm chóng mặt hoặc choáng váng.

Theo bà Nieca Goldberg, những triệu chứng này không đủ để chẩn đoán tăng huyết áp, nhưng nếu xuất hiện đột ngột hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh nên kiểm tra huyết áp sớm, theo Mayo Clinic.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường nên đo huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Nhìn mờ hoặc thay đổi thị lực

Huyết áp tăng kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây bệnh võng mạc do tăng huyết áp.

Bác sĩ Donald Lloyd-Jones, Chủ tịch AHA, cho biết người bệnh có thể nhận thấy thị lực mờ, nhìn đôi hoặc giảm khả năng nhìn. Đây là dấu hiệu cho thấy huyết áp đã bắt đầu ảnh hưởng đến các cơ quan đích và cần được điều trị.

Khó thở, đau tức ngực

Nếu huyết áp tăng quá cao, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Điều này có thể gây khó thở khi gắng sức hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi.

Đau tức ngực hoặc khó thở ở người tăng huyết áp có thể là dấu hiệu của biến chứng tim mạch và cần được cấp cứu ngay, đặc biệt nếu đi kèm vã mồ hôi, buồn nôn hoặc đau lan lên hàm, vai hay cánh tay, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Chảy máu cam không rõ nguyên nhân

Nhiều người cho rằng chảy máu cam là dấu hiệu điển hình của tăng huyết áp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này chỉ xảy ra khi huyết áp tăng rất cao.

Chảy máu cam đơn thuần không đủ để kết luận bị tăng huyết áp. Nhưng nếu tình trạng này xảy ra cùng với đau đầu dữ dội hoặc huyết áp đo được rất cao, người bệnh cần đi khám ngay, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Đừng chờ có triệu chứng mới đi đo huyết áp

Các chuyên gia nhấn mạnh cách duy nhất để phát hiện tăng huyết áp là đo huyết áp định kỳ, bởi phần lớn người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều năm trước khi biến chứng xuất hiện.

Tiến sĩ Goldberg khuyến cáo người trưởng thành nên kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm 1 lần nếu huyết áp bình thường. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường hoặc trên 40 tuổi nên đo huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Để phòng ngừa tăng huyết áp, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế muối, tăng cường rau quả, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá.