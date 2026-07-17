Bác sĩ dặn: Huyết áp chừng này cần gọi cấp cứu ngay

Tuy nhiên, huyết áp lên đến bao nhiêu thì cần phải xử trí kịp thời? Sau đây, bác sĩ Anisha Shah, chuyên gia tim mạch đang làm việc tại Mỹ, sẽ hướng dẫn cụ thể về điều này, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Huyết áp tăng cao có thể xảy ra ở bệnh nhân huyết áp cao, phụ nữ mang thai hoặc cả người chưa từng có tiền sử tăng huyết áp. Tăng huyết áp đột ngột cũng có thể xuất hiện do các biến cố sức khỏe như đột quỵ.

Nếu huyết áp từ 180/120 mm Hg trở lên, đặc biệt nếu kèm theo các triệu chứng như đau ngực, đau lưng, khó thở..., người bệnh cần được cấp cứu ngay Ảnh minh họa: P.H tạo từ Chat GPT

Chỉ số huyết áp bao nhiêu thì cần cấp cứu ngay?

Bác sĩ Anisha Shah cho biết tình trạng tăng huyết áp kịch phát xảy ra khi huyết áp vượt 180/120 mm Hg và được chia thành 2 loại:

Tăng huyết áp nghiêm trọng là khi huyết áp từ 180/120 mm Hg trở lên nhưng không có triệu chứng đáng kể.

Tăng huyết áp cấp cứu là khi huyết áp từ 180/120 mm Hg trở lên kèm các triệu chứng có thể báo hiệu những vấn đề nghiêm trọng khác.

Theo các chuyên gia, nếu huyết áp từ 180/120 mm Hg trở lên, đặc biệt nếu kèm theo các triệu chứng như đau ngực, đau lưng, khó thở, thay đổi thị lực hoặc khó nói, người bệnh cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là tình trạng tăng huyết áp cấp cứu.

Các triệu chứng cần cấp cứu gồm đau ngực, khó thở, đau lưng, tê hoặc ngứa ran ở tay hoặc chân, thay đổi thị lực, đổ mồ hôi và khó nói. Nếu không có các triệu chứng này, thường không cần điều trị tại bệnh viện mà sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát huyết áp.

Tăng huyết áp nghiêm trọng ở bệnh nhân huyết áp cao cần báo ngay cho bác sĩ điều trị vì có thể cần tăng liều thuốc.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện triệu chứng hoặc huyết áp tăng đột ngột ở người chưa có tiền sử tăng huyết áp, cần gọi cấp cứu ngay lập tức, theo Verywell Health.