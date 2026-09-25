Uống thuốc huyết áp, tim mạch nhiều năm: Vì sao không tự ý ngừng khi thấy khỏe?

Cảm thấy khỏe không có nghĩa là khỏi bệnh

Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ với bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. Điều này cũng giải thích vì sao thuốc huyết áp thường không được sử dụng chỉ để làm người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Mục tiêu quan trọng của điều trị là đưa huyết áp về mức phù hợp và duy trì kiểm soát lâu dài, từ đó giảm nguy cơ biến chứng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bị huyết áp cao và bệnh tim không nên tự ý ngừng thuốc khi thấy cơ thể đã ổn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì vậy, nếu huyết áp đã ổn định sau nhiều tháng hoặc nhiều năm uống thuốc, không nên mặc định rằng bệnh đã khỏi. Trong nhiều trường hợp, huyết áp ổn định chính là dấu hiệu cho thấy điều trị đang có hiệu quả và cần duy trì.

Tự ý ngừng thuốc khiến huyết áp tăng trở lại

Khi ngừng thuốc, tác dụng kiểm soát huyết áp của thuốc cũng mất đi. Tùy loại thuốc và tình trạng sức khỏe, huyết áp có thể tăng dần hoặc tăng nhanh sau khi ngừng điều trị. Tuy nhiên, người bệnh thường không cảm nhận được sự thay đổi này ngay lập tức.

Do đó, tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) khuyến cáo không nên tự ý bỏ liều hoặc ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp. Một số thuốc, đặc biệt là thuốc chẹn beta, cần được giảm liều từ từ nếu bác sĩ quyết định ngừng. Việc dừng đột ngột có thể khiến huyết áp tăng trở lại.

Thậm chí, trong một số trường hợp, dùng thuốc đột ngột còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề tim mạch, bác sĩ tim mạch Rigved Tadwalkar tại phòng khám chuyên khoa tim mạch Pacific Heart Institute (Mỹ) lưu ý.

Một số thuốc tim mạch không nên ngừng đột ngột

Không phải tất cả thuốc huyết áp và thuốc tim mạch đều có cùng nguy cơ khi ngừng thuốc. Tuy nhiên, một số nhóm thuốc cần đặc biệt thận trọng, trong đó có thuốc chẹn beta như metoprolol, bisoprolol, atenolol hoặc propranolol. Những thuốc này được sử dụng trong nhiều bệnh lý như huyết áp cao, đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim và một số trường hợp sau khi bị đau tim.

Thuốc chẹn beta tác động lên nhịp tim và hoạt động của hệ tim mạch. Nếu ngừng thuốc đột ngột, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách làm tim hoạt động mạnh hơn và huyết áp tăng lên.

Ở một số người có bệnh tim, tình trạng này sẽ làm các triệu chứng tim mạch trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nếu cần ngừng thuốc, bác sĩ thường sẽ quyết định bằng cách giảm liều dần dần thay vì dừng ngay lập tức, theo Medical News Today.