Huyết áp cao, buổi sáng ăn gì để tốt cho tim?

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ (NHLBI), chế độ ăn DASH giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhờ tăng cường rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, thịt nạc và thực phẩm giàu kali, đồng thời hạn chế natri.

Một tô phở gà hoặc phở bò có thể trở thành lựa chọn phù hợp nếu người huyết áp cao chú ý lượng nước dùng và gia vị Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Phở, bún vẫn có thể ăn

Một tô phở gà hoặc phở bò có thể trở thành lựa chọn phù hợp nếu người huyết áp cao chú ý lượng nước dùng và gia vị.

Nên chọn phần thịt nạc, thêm rau thơm, giá và hạn chế chan quá nhiều nước dùng nếu nước dùng được nêm đậm. Đặc biệt, không nên cho thêm nhiều nước mắm, tương ớt hoặc các loại nước chấm chứa nhiều natri.

Tương tự, bún cá, bún thịt nạc hoặc bún riêu có thể được lựa chọn nhưng cần kiểm soát lượng nước dùng, mắm, chả và các thực phẩm chế biến sẵn đi kèm.

Cháo, khoai và trứng cũng là lựa chọn tốt

Một bát cháo thịt nạc hoặc cháo cá, ăn kèm rau xanh là lựa chọn khá dễ thực hiện. Có thể thêm bí đỏ, cà rốt hoặc các loại rau củ để tăng chất xơ và dưỡng chất.

Khoai lang luộc cũng là món ăn sáng đơn giản, giàu chất xơ và kali. Có thể ăn kèm một quả trứng luộc và một phần rau hoặc trái cây để bữa sáng cân bằng hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), chế độ ăn giàu rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu kali có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Điều cần tránh nằm ở gia vị

Với người huyết áp cao, vấn đề không hẳn nằm ở món phở, bún hay cháo mà còn ở lượng muối được đưa vào trong quá trình chế biến.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp.

Vì vậy, nên hạn chế các món ăn sáng như mì gói, xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, bánh mì kèm nhiều thịt chế biến sẵn. Khi ăn phở, bún hoặc cháo ngoài hàng, nên hạn chế thêm nước mắm, muối và các loại nước chấm.

Một bữa sáng phù hợp cho người huyết áp cao có thể rất đơn giản: khoai lang luộc, trứng luộc, rau xanh; cháo cá ít muối; hoặc một tô phở với thịt nạc, nhiều rau và hạn chế gia vị.

Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn ít muối trong cả ngày, thay vì chỉ chú ý đến một bữa sáng. Người đang điều trị tăng huyết áp vẫn cần dùng thuốc đúng chỉ định và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.