4 điều người mắc huyết áp cao không nên làm trước khi ngủ

Trước khi đi ngủ, người bị huyết áp cao không nên làm những điều sau:

Tập luyện quá nặng

Tập thể dục có lợi cho người bị huyết áp. Tuy nhiên, tập nặng với cường độ cao gần sát giờ đi ngủ sẽ làm tăng nhịp tim và sự tỉnh táo. Hệ quả là khiến khó đi vào giấc ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập quá nặng gần giờ đi ngủ có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, thiếu ngủ sẽ gây hại cho việc kiểm soát huyết áp. Điều này không có nghĩa người bị huyết áp cao phải tránh tập thể dục vào buổi tối. Nếu lịch sinh hoạt chỉ cho phép tập được vào buổi tối, họ vẫn có thể tập. Thế nhưng, nên dành đủ thời gian 2 - 3 tiếng sau tập để cơ thể hạ nhiệt trước khi ngủ.

Thức quá khuya

Ngủ không đủ sẽ góp phần làm tăng huyết áp, từ đó khiến huyết áp khó kiểm soát hơn. Người bị huyết áp cao không nên coi việc thức khuya thường xuyên là chuyện bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này vẫn đúng ngay cả khi họ vẫn cảm thấy ổn vào ngày hôm sau.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thức khuya tác động tiêu cực đến huyết áp và sức khỏe tim. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Chest phát hiện cứ 1 giờ ngủ muộn hơn có thể làm huyết áp tâm thu tăng 0,73 mmHg và tâm trương tăng 0,53 mmHg.

Làm những việc khiến cơ thể căng thẳng

Căng thẳng tâm lý sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng tạm thời nhịp tim và huyết áp. Vì vậy, tranh cãi, làm việc căng thẳng hoặc tiếp tục xử lý những vấn đề khiến đầu óc quá kích thích ngay trước khi ngủ là không có lợi.

Để dễ chìm vào giấc ngủ, mọi người nên dành khoảng 30 - 60 phút cuối ngày cho những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, nghe nhạc, tắm nước ấm hoặc các kỹ thuật thư giãn.

Tự ý dùng hoặc thay đổi thuốc huyết áp

Một điều khác cần chú ý là tự dùng thuốc không kê đơn vào buổi tối mà không kiểm tra thành phần. Một số thuốc cảm và thuốc thông mũi có chứa những chất có thể làm huyết áp tăng. Một số thuốc giảm đau chống viêm không steroid như ibuprofen hoặc naproxen cũng có khả năng tác động đến huyết áp.

Ngoài ra, người bệnh cũng không nên tự ý bỏ liều hoặc thay đổi thời điểm uống thuốc huyết áp chỉ vì cảm thấy khỏe hoặc huyết áp đã ổn định. Huyết áp được kiểm soát tốt có thể là dấu hiệu cho thấy việc điều trị đang có hiệu quả, chứ không phải là bệnh đã khỏi. Giảm liều, ngừng thuốc hoặc thay đổi lịch uống thuốc đều cần tham khảo ý kiến bác sĩ, theo Healthline.