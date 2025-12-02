Khoai lang luộc: Món ăn cực tốt cho sức khỏe

Sau đây là lý do mọi người nên luộc khoai lang thay vì nướng, chiên hay quay trong lò vi sóng, theo Times of India (Ấn Độ).

Dễ tiêu hóa

Luộc giúp khoai mềm mịn và dễ tiêu hóa, nhờ nhiệt và nước phá vỡ tinh bột phức tạp. Điều này đặc biệt có lợi cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, trẻ em, người cao tuổi hoặc những ai đang hồi phục sức khỏe.

Ngoài ra, luộc còn làm tăng lượng tinh bột kháng, đặc biệt khi khoai nguội. Tinh bột kháng hoạt động giống chất xơ prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, hỗ trợ cân bằng đường ruột, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe lâu dài. Nhìn chung, khoai lang luộc là lựa chọn đơn giản để duy trì sức khỏe đường ruột.

Luộc giúp khoai mềm mịn và dễ tiêu hóa, nhờ nhiệt và nước phá vỡ tinh bột phức tạp Ảnh: AI

Chỉ số đường huyết thấp

Khoai lang luộc giữ nhiều nước, giải phóng tinh bột (carbohydrate) từ từ, đặc biệt tốt cho người tiểu đường, kháng insulin hoặc những ai muốn duy trì năng lượng ổn định cả ngày.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition and Metabolism cho thấy, khoai lang luộc có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 41-50, thấp hơn nhiều so với khoai lang nướng hoặc quay (dao động từ 79-94).

Sự khác biệt này là do phương pháp luộc làm tăng độ ẩm của khoai và làm loãng đường tự nhiên, giúp cơ thể tiêu hóa chậm hơn. Ngược lại, nướng hay quay làm khoai mất nước, đường trong khoai cô đặc lại khiến khoai hấp thụ nhanh hơn, giống như nho khô so với nho tươi.

Khoai lang luộc giữ nhiều chất chống oxy hóa

Khoai lang giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, đặc biệt là anthocyanin và carotenoid. Anthocyanin trong khoai lang tím giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Khoai lang màu cam giàu beta-carotene, hỗ trợ miễn dịch, mắt và tái tạo da. Luộc và hấp giúp khoai lang giữ được nhiều chất chống oxy hóa hơn so với nướng hay chiên.

Nên luộc khoai lang nguyên vỏ

Để giữ tối đa dinh dưỡng, nên luộc khoai lang cả vỏ vì vỏ chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Trước khi luộc nên rửa sạch khoai, nếu muốn, có thể lột vỏ sau khi khoai chín mềm.